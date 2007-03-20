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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۳

وزیر راه بر کاهش تاخیرات پروازی در ایام نوروز تاکید کرد

وزیر راه و ترابری کشورمان شب گذشته بدون برنامه از پیش تعیین شده از پایانه های مسافری راه آهن تهران و فرودگاه بین المللی مهر آباد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت راه و ترابری ، در بازدید از پایانه راه آهن تهران که مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران ومدیر عامل شرکت قطارهای مسافربری رجا نیز حضور داشتند، اقدامات نوروزی راه آهن برای افزایش سهم حمل و نقل مسافر توسط این بخش در سال 86 مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهایی از سوی وزیر راه و ترابری برای ارتقای کیفیت سفرهای نوروزی از طریق قطار ارائه شد.

همچنین وزیر راه و ترابری ساعت 10 شب روز گذشته نیز به طور ناگهانی به فرودگاه مهر آباد رفت و از نزدیک با مسافران گفتگو کرد و از نظرات آنان در خصوص برنامه های پرواز و کیفیت ارائه خدمات مطلع شد.

در این بازدید که رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور نیز حضور یافتند ، ضمن ارائه راهکارهایی در جهت ارائه خدمات مطلوب مسافران نوروزی ، بر ضرورت کاهش تاخیرات پروازی و همکاری فرودگاه‌های کشور با مسافران نوروزی تاکید شد.

 

کد مطلب 462716

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