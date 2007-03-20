ادامه انفجار خودروهای مرگ / بیش از 40 نفر در بغداد کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، یک منبع در وزارت دفاع عراق اعلام کرد: سه عراقی به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده درمنطقه الکراده ( درمرکزبغداد) کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.

این منبع افزود: یک خودروی بمب گذاری شده درنزدیکی پل معلقی که یکی از مدخل های منطقه خضراء به شمارمی آید، منفجر شد.

همچنین خودرویی دیگر در خیابان اصلی منطقه الشیخ عمرالصناعی منفجر شد که بر اثر آن 4 تن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند.

از سوی دیگر یک منبع بیمارستانی اعلام کرد: بیمارستان الکندی درمرکز بغداد یک کشته و 21 زخمی را پذیرش کرد.

این درحالی است که یک منبع در وزارت کشورعراق اعلام کرد: به دنبال انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری تجاری در جنوب بغداد، دست کم یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند.

به گفته این منبع، انفجارمذکور صبح امروز در" مجتمع تجاری المشن" به وقوع پیوست و خسارت های مالی برجای گذاشت.

بازار" المشن" یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری در زمینه تجارت لوازم خودرو به ویژه باطری است که مرکز اصلی تجارت این لوازم درعراق به شمار می رود.



این در حالی است که امروز چهارمین سالگرد حمله مشترک آمریکا و انگلیس به عراق به بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی است که تا کنون هیچ اثری از این سلاحهای مورد ادعا پیدا نشده است.