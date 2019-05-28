احسان ارغوانی تهیهکننده ویژهبرنامه رمضانی «مسافر ماه» که از شبکه دو روی آنتن میرود درباره شباهت این برنامه گفتگومحور با دیگر برنامههای رمضانی تلویزیون به خبرنگار مهر بیان کرد: قطعاً این بهترین مدل برنامهسازی نیست اما با توجه به اتفاقاتی که رخ میدهد و پیش تولید و بودجهای که در اختیار شماست سراغ چنین مدلی میروید.
وی با اشاره به برنامه نوروزی خود عنوان کرد: ما در نوروز برنامهای داشتیم که چون بودجهمان مناسبتر بود حضور سلبریتیها را در قالب یک ایرانگرد در مستند نشان دادیم. ولی وقتی زمان و پول ندارید راحتترین کار میشود برنامه گفتگومحور.
این تهیهکننده اضافه کرد: اگر ما مشکل مالی نداشتیم برای ماه رمضان ویژهبرنامه متفاوتی میرفتیم که شاید ۸۰ درصد تولیدی بود، برخلاف الان که ۷۰ درصد برنامه در استودیو و روی آنتن زنده است.
وی درباره اینکه چرا برنامهسازان معمولاً در کارهای مناسبتی که زمان آنها مشخص است به مشکل میخورند، بیان کرد: به طور مثال اکثر برنامهسازان شاید برای مناسبتی مثل ماه رمضان پیشنهاد دهند اما تا دقیقه نود هیچ چیز مشخص نمیشود. حتی اسپانسرها چند روز مانده به مناسبت جواب میدهند که میخواهند در برنامه حضور داشته باشند یا نه. ما اکنون میدانیم محرم و صفر، هفته دفاع مقدس، نوروز و… را در پیش داریم ولی باز هم به همین مشکل زمانی برمیخوریم.
ارغوانی در بخش دیگر با اشاره به تلاشها برای متفاوت بودن «ماه مسافر» توضیح داد: ما آیتمهای متنوعی برای برنامه طراحی کردیم، آیتم «رنگ خدا» از بخشهای بانمکی بود که مردم هم دوست داشتند و در آن با بچهها درباره خداوند گفتگو میشد.
وی اضافه کرد: آیتم دیگری با نام «جهان اطراف من» داشتیم که با مردم عادی درباره اینکه دوست دارند بعد از مرگ چه چیزی از آنها باقی بماند حرف زده میشد. به نظرم هنوز هم میشود با آیتمسازی در همین قالب حرفهای جدیدی زد. برنامه ما خیلی ساده است اما در عین سادگی محتوای غنی دارد؛ به فکر بزک کردن قصهها هم نبودیم.
ارغوانی درباره اینکه چرا اکثر برنامههای شبکههای مختلف امسال به سمت رویکرد «ماه عسل» نزدیک شدند، بیان کرد: وقتی برنامهای در یک سبک و سیاق به اصطلاح میگیرد، عدهای فکر میکنند برنامهشان باید با همان معیارها دیده شود ولی من چنین اعتقادی ندارم و فکر میکنم تنها برنامهای هم بودیم که با «ماه عسل» مقایسه نشدیم در عین اینکه برنامه ما هم اجتماعی بود اما دوست نداریم شبیه برنامه دیگری باشیم.
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