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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۲۷

در‌ گفتگو با مهر :

دستاوردهای سیاسی انتظامی استان مرکزی در سال 85 تشریح شد

دستاوردهای سیاسی انتظامی استان مرکزی در سال 85 تشریح شد

مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری استان مرکزی از کاهش جرایم اجتماعی ، افزایش کشف مفاسد اقتصادی و ارتقای سطح ثبات و رضایتمندی سیاسی و صنفی در این استان خبر داد .

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ، استان مرکزی  را استانی دانشجویی و جوان وکارگری معرفی کرد و افزود : این استان در سال 85 از نظر بسیاری از شاخص های سیاسی ، امنیتی  و انتظامی  بر اساس ارزیابی های کلان  در کشور دارای رتبه های رده اول شد .

مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری مرکزی در این راستا به کسب رتبه چهارم در تامین امنیت مطلوب انتخابات 24 آذر ماه در میان استانهای کشور اشاره کرد .

وی با اشاره به کاهش روند جرائم ، نا امنی، اعتراضات ، مفاسد اجتماعی ، سرقت ، شرارت، ‌قتل و آدم ربایی در سال 85 در استان مرکزی اعلام کرد که در این استان جرائم به عنف 31 درصد و سرقت 17 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است .

سبحانی پور همچنین از کاهش تصادفات درون شهری و جاده ای روستایی و افزایش تصادفات برون شهری در سال 85 دراستان مرکزی خبر داد و اظهار داشت : رضایتمندی مردم از پلیس در سالی که گذشت 3 درصد افزایش یافته است .

مدیر کل سیاسی ، انتظامی استانداری مرکزی اعلام کرد : کشف مواد مخدر در این استان بیش از 10 درصد و کشف جرایم اقتصادی  و مالی4 درصد افزایش یافته است .

وی به موقعیت ویژه استان مرکزی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این استان در مسیر تردد و ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال قرار دارد ، تلاش دستگاه های اطلاعاتی ،‌انتظامی و قضایی استان را در افزایش کشف جرایم قابل توجه و تقدیر برشمرد .

سبحانی پور عمده عامل نارضایتی های امنیتی استان را در سالهای گذشته مربوط به بخش های صنعتی دانست گفت: در سال 85 تلاش شد با انجام تدابیر لازم و ضروری و ایجاد تعامل مثبت و سازنده با مدیران صنایع  و مسئولان استان و همیاری خود کارگران ، مشکلات کاهش یابد و نارضایتی ها به رضایتمندی تبدیل  گردد.

وی تلاش برای ایجاد زمینه تعامل گروههای سیاسی در استان در سال 85 به ویژه  در زمان انتخابات را مورد اشاره قرار داد و گفت:  تلاش مدیریت استان رشد و تعمیق فرهنگ سیاسی دینی و تقویت صبغه معنوی  در انجام کارها  با  پرهیز از گفتمان های غیر اسلامی است .

مدیر کل سیاسی انتظامی استاندار مرکزی در پایان تاکید کرد:  ایجاد و تقویت زمینه های هم اندیشی و ارتباط منطقی و تعامل با همه کسانیکه دغدغه تحکیم آرمانهای والای امام راحل و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی  و عزتمندی دولت را دارند در اولویت کاری خود می دانیم و در زمینه ارتقای سطح امنیتی استان تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 462734

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