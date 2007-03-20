دستاوردهای سیاسی انتظامی استان مرکزی در سال 85 تشریح شد

مرتضی سبحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک ، استان مرکزی را استانی دانشجویی و جوان وکارگری معرفی کرد و افزود : این استان در سال 85 از نظر بسیاری از شاخص های سیاسی ، امنیتی و انتظامی بر اساس ارزیابی های کلان در کشور دارای رتبه های رده اول شد .



مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری مرکزی در این راستا به کسب رتبه چهارم در تامین امنیت مطلوب انتخابات 24 آذر ماه در میان استانهای کشور اشاره کرد .

وی با اشاره به کاهش روند جرائم ، نا امنی، اعتراضات ، مفاسد اجتماعی ، سرقت ، شرارت، ‌قتل و آدم ربایی در سال 85 در استان مرکزی اعلام کرد که در این استان جرائم به عنف 31 درصد و سرقت 17 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است .

سبحانی پور همچنین از کاهش تصادفات درون شهری و جاده ای روستایی و افزایش تصادفات برون شهری در سال 85 دراستان مرکزی خبر داد و اظهار داشت : رضایتمندی مردم از پلیس در سالی که گذشت 3 درصد افزایش یافته است .

مدیر کل سیاسی ، انتظامی استانداری مرکزی اعلام کرد : کشف مواد مخدر در این استان بیش از 10 درصد و کشف جرایم اقتصادی و مالی4 درصد افزایش یافته است .

وی به موقعیت ویژه استان مرکزی در کشور اشاره کرد و با بیان اینکه این استان در مسیر تردد و ترانزیت شرق به غرب و جنوب به شمال قرار دارد ، تلاش دستگاه های اطلاعاتی ،‌انتظامی و قضایی استان را در افزایش کشف جرایم قابل توجه و تقدیر برشمرد .

سبحانی پور عمده عامل نارضایتی های امنیتی استان را در سالهای گذشته مربوط به بخش های صنعتی دانست گفت: در سال 85 تلاش شد با انجام تدابیر لازم و ضروری و ایجاد تعامل مثبت و سازنده با مدیران صنایع و مسئولان استان و همیاری خود کارگران ، مشکلات کاهش یابد و نارضایتی ها به رضایتمندی تبدیل گردد.

وی تلاش برای ایجاد زمینه تعامل گروههای سیاسی در استان در سال 85 به ویژه در زمان انتخابات را مورد اشاره قرار داد و گفت: تلاش مدیریت استان رشد و تعمیق فرهنگ سیاسی دینی و تقویت صبغه معنوی در انجام کارها با پرهیز از گفتمان های غیر اسلامی است .

مدیر کل سیاسی انتظامی استاندار مرکزی در پایان تاکید کرد: ایجاد و تقویت زمینه های هم اندیشی و ارتباط منطقی و تعامل با همه کسانیکه دغدغه تحکیم آرمانهای والای امام راحل و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و عزتمندی دولت را دارند در اولویت کاری خود می دانیم و در زمینه ارتقای سطح امنیتی استان تلاش خواهیم کرد.