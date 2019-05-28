وداع باشکوه اسلام آبادی ها با شهید امنیت + تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر سرگرد شهید کوروش حاجی مرادی رئیس پلیس آگاهی اسلام آباد غرب صبح امروز سه شنبه با حضور مردم و مسئولان در این شهر تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

مردم شهر شهیدان مرصاد وداع باشکوهی با شهید امنیت شهرستان خود رقم زدند.

«شهادت، هنر مردان خداست»؛ مردانی بی ادعایی همچون حارثان و حافظان امنیت که شبانه روز و مجاهدانه و بی هیچ چشمداشتی برای حفظ نظم و آرامش و نیز اعتلای کشور جان خود را فدا می‌کنند.

گفتنی است، سرگرد شهید کوروش حاجی مرادی شامگاه یکشنبه (پنجم خرداد) حین گشتزنی برای تأمین امنیت مردم و عزاداران مولای متقیان در درگیری با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی نیز در تشریح این حادثه اظهار داشت: تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی به سرپرستی شهید کوروش حاجی مرادی برای تأمین امنیت عزاداران در دومین شب از لیالی قدر و نیز شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، هنگام گشت زنی به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند؛ این در حالی است که سرنشینان خودرو با مشاهده مأموران ضمن تیراندازی به سوی آنها، اقدام به فرار کردند.

وی افزود: در این عملیات تعقیب و گریز، براثر تیراندازی سرنشینان خودرو فراری، سرگرد کوروش حاجی مرادی به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ همچنین در این حادثه یکی دیگر از کارآگاهان پلیس آگاهی زخمی و هم اکنون در مراکز درمانی تحت مداوا قرار دارد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه سرگرد کوروش حاجی مرادی متولد سال ۴۸ و دارای سه فرزند؛ دو دختر و یک پسر است، به ۲۸ سال سابقه خدمتی این شهید بزرگوار اشاره و بیان کرد: شهید حاجی مرادی در استان‌های کردستان، ایلام، همدان خدمت کرده و از اردیبهشت ماه ۹۷ به عنوان رئیس پلیس آگاهی شهرستان اسلام آباد غرب مشغول به خدمت بوده است.

سخنگوی ناجا ادامه داد: شهید حاجی مرادی، فردی ولایت مدار و وفادار به آرمان‌های انقلاب بود که به دلیل محبت و ارادت زیادی که به مولای متقیان حضرت علی (ع) داشت در شب شهادت این امام همام، به آرزوی دیرینه اش که همانا شهادت بود، رسید.