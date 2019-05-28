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۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۴۴

سرپرست سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

تدوین لایحه مالیات بر عایدی املاک، طلا، ارز و خودرو

تدوین لایحه مالیات بر عایدی املاک، طلا، ارز و خودرو

سرپرست سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان مالیاتی هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد قاسم پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام می‌دهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات می‌تواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت‌های اطلاعاتی می‌توان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.

سرپرست سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه اگر در اجرای هر قانونی زمینه اجرایی و فرهنگ اجتماعی آن دیده نشود شاید در اجرا با مشکل مواجه شود، افزود: سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاه‌های دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.

پناهی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود و گفت: در حال حاضر بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد تا روی مابقی بازارها و دارایی‌ها به جز مسکن این مالیات وضع شود تا لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.

کد مطلب 4627650
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
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