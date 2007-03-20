فیلسوف آلمانی خواستار برگزاری رفراندوم درباره اتحادیه اروپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن هابرماس در مصاحبه با خبرگزاری آلمان به مناسبت پنجاهمین سالگرد قرارداد رم که تأسیس اتحادیه اروپا را رقم می زند گفت : دولتهای اروپا باید از دمکراسی دلیرانه ای برخوردار بوده و همزمان با انتخابات پارلمانی سال 2009 اتحادیه اروپا رفراندومی درباره آینده این اتحادیه برگزار کنند.

این فیلسوف و جامعه شناس که برای نظریه انتقادی خود مورد تحسین جهانی قرار گرفته تصریح کرد : تلاشهایی که پیش از این برای تحکیم نهادهای اروپایی صورت گرفته است به علت مخالفت مردم اروپا ناکام مانده است. در اکثر کشورهای قاره اروپا زمانی موضوع تحکیم نهادها به میان می آید اکثریت خود را به خواب زنده اند.

وی افزود : علت ژرف این رخوت در حرکت ادغام این است که دولتهای مختلف در زمینه اتحادیه اروپا اهداف مختلفی را دنبال می کنند.

وی گفت : دولتهای ملی به جای آن که آینده این اتحادیه را به بوته آزمایش بکشند تلاش می کنند از مناقشاتی که انتظار می رود در این موضوع حائز اهمیت به وجود آید پهیز کنند.

هابرماس با اشاره به توافقی که برسر حفاظتهای زیست محیطی و جوی در بروکسل صورت گرفته پرسید: آیا این اقدام چیزی بیش از یک مانور برای پرهیز از مناقشه اصلی محسوب می شود.

این فیلسوف آلمانی اتحادیه اروپا را به علت عدم تحقق انتظارات مبنی بر عمل کردن به عنوان یک نیروی میانجی در سطح دیپلماسی بین المللی مورد انتقاد قرار داد و گفت : به علت سیاستهای یک جانبه دولت بوش، هنگامی که ایالات متحده به عنوان یک طرف مناقشات خاورمیانه قرار گرفته است، با رویکرد خنثی اروپا بسیار از انتظارات از بین رفت.

هابرماس گفت : این سه پرسش که آیا اتحادیه اروپا باید رئیس مستقیم، وزیر امور خارجه و مبنای مالی مستقلی داشته باشند به دنبال ایده نخست وزیر بلژیک مطرح شده و باید به واسطه رأی اکثریت کشورهای عضو و شهروندان آنها مورد تصمیم گیری واقع شود.

هابرماس در 18 ژوئن 1929 دردوسلدورف، آلمان متولد شد و به مطالعه فلسفه، روانشناسی، ادبیات آلمان و اقتصاد پرداخت. وی در سال 1956 به موسسه تئودور دبیلو ادورنو تحت عنوان موسسه تحقیق اجتماعی در فرانکفورت پیوست و پس از آن در دانشگاه های ماربورگ، فرانکفورت تدریس کرد. وی در سال 2004 جایزه کیوتوی ژاپن را به عنوان یکی از جوایز برجسته جهانی در عرصه هنرها و علوم را از آن خود کرد.