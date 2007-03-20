  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۸

دبیر کل سازمان ملل متحد :

تحریم ایران نباید هدف باشد

تحریم ایران نباید هدف باشد

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت : تحریم ایران( به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن) نباید به خودی خود یک هدف باشد، بلکه باید انگیزه و مشوقی برای آغاز گفتگوها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت و ریانووستی، "بان کی مون" در گفتگو با روزنامه مصری"الاخبار" خاظر نشان کرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد چند ماه پیش به این علت که تهران درخواست های جامعه جهانی ! برای توقف غنی سازی هسته ای را اجرا نکرده بود، تحریم هایی را علیه ایران اعمال نمود.

وی افزود: "من امیدوارم که ایران قطعنامه شورای امنیت را اجرا کرده و گفتگوها را آغاز کند".

وی همچنین اعلام کرد که در جریان سفر آتی به منطقه خاورمیانه که روز جمعه از مصر آغاز خواهد شد؛ از ایران دیدن  نخواهد کرد.

بان کی مون با اعلام اینکه سفر به تهران برای گفتگو با مقامهای این کشوردر آینده امکان پذیر است، افزود : "جدول برنامه ها و دیگر دلایل به من اجازه نمی دهند که این بار به تهران سفر کنم".

هفته گذشته پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد که در آن تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 462774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها