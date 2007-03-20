تحریم ایران نباید هدف باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت و ریانووستی، "بان کی مون" در گفتگو با روزنامه مصری"الاخبار" خاظر نشان کرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد چند ماه پیش به این علت که تهران درخواست های جامعه جهانی ! برای توقف غنی سازی هسته ای را اجرا نکرده بود، تحریم هایی را علیه ایران اعمال نمود.

وی افزود: "من امیدوارم که ایران قطعنامه شورای امنیت را اجرا کرده و گفتگوها را آغاز کند".

وی همچنین اعلام کرد که در جریان سفر آتی به منطقه خاورمیانه که روز جمعه از مصر آغاز خواهد شد؛ از ایران دیدن نخواهد کرد.

بان کی مون با اعلام اینکه سفر به تهران برای گفتگو با مقامهای این کشوردر آینده امکان پذیر است، افزود : "جدول برنامه ها و دیگر دلایل به من اجازه نمی دهند که این بار به تهران سفر کنم".

هفته گذشته پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد که در آن تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.