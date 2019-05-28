فردین گرگانی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام گلستان صبح سه شنبه با حضور رئیس فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان استان و دیگر اعضای مجمع برگزار و فردین گرگانی به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

۱۰ کاندیدا برای انتخابات ریاست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان گلستان ثبت نام کرده بودند که فردین گرگانی ۱۱ رأی از ۱۷ رأی مأخوذه را کسب کرد، ذبیح الله میقانی رئیس پیشین این هیئت پنج رأی کسب کرد، پنج نامزد موفق به کسب رأی نشدند، یک رأی سفید به صندوق ریخته شد، مسعود زمانی و حسن دیده خانی از کاندیداتوری انصراف دادند و لیلی ابراهیمی با تشخیص فدراسیون از کاندیداتوری کنار گذاشته شد.