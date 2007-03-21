ارائه اطلاعات گردشگری خراسان رضوی به زبانهای فارسی و انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اعلام کرد: به منظور ارائه اطلاعات لازم در مورد اماکن تاریخی و گردشگری این استان ، 6 عدد سامانه به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و آماده بهره برداری است.



این سامانه ها شامل سامانه اطلاع رسانی توس به آدرس اینترنتی www.tous.ir ، سامانه اطلاع رسانی نادری به آدرس اینترنتی www.nadery.ir ، سامانه اطلاع رسانی نیشابور به آدرس اینترنتی www.nayshaboor.ir ، سامانه اطلاع رسانی عطار به آدرس اینترنتی www.attar.ir ، سامانه اطلاع رسانی خیام به آدرس اینترنتی www.khayyam.ir و سامانه اطلاع رسانی مشاهیر به آدرس اینترنتی www.mashaheer.ir است.

هدف از راه اندازی این سامانه به دو زبان فارسی و انگلیسی راخدمت به مردم ، گردشگران ، زایران داخلی و خارجی عنوان شده است.

راه اندازی 6 سامانه با دو زبان فارسی و انگلیسی موجب کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی خواهد می شود. دسترسی سریع و آسان گردشگران به این اطلاعات ، به رشد و توسعه گردشگری کمک نموده و باعث می شود گردشگر از قبل با مکان مورد نظر آشنایی داشته باشد.