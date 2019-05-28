۱۸۴ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری اظهار داشت: کشاورزانی که تا ۳۱ اردیبهشت محصول خود را تحویل مراکز خرید تضمینی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ دادند مطالبات خود را به مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال دریافت کردند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ با بیان این مطلب گفت: از ابتدای فصل خرید دانه روغنی کلزا در سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۱۹۴ تن کلزا به ارزش ۴۸۹ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال از کشاورزان مازندرانی خریداری شد که با پیگیری‌های به عمل آمده کشاورزانی که تا ۳۱ اردیبهشت کلزای خود را به مراکز خرید این شرکت تحویل دادند، مطالبات آنها به مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل پرداخت شد.

سید محمد جعفری اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته مطالبات سایر کلزاکاران نیز به زودی پرداخت شود.

وی افزود: بر اساس دستور العمل خرید تضمینی کلزا قیمت پایه خرید هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت ۳۴ هزار و ۳۹۸ ریال تعیین شده است.

دکتر جعفری با اشاره به اینکه خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در سال زراعی جاری تنها از طریق سامانه انجام خواهد شد و هیچ محصولی از کشاورزانی که در سامانه ثبت نام نکرده‌اند خریداری نخواهد شد اظهار داشت: کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام نکردند هرچه زودتر با مراجعه به جهاد کشاورزی شهرستان‌ها نسبت به ثبت سطح زیر کشت کلزای خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت غله منطقه ۲ تاکید کرد: کشاورزان در زمان تحویل محصول، کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.