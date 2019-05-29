راه اندازی سامانه اطلاعات بافت و بناهای تاریخی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه سامانه اطلاعات بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حاجی علی اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی، محبوبی معاون اطلاعات مکانی سازمان فناوری اطلاعات و امرایی نماینده میراث فرهنگی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه ابوالفتح شادمهری مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص سامانه اطلاعات بافت و بناهای تاریخی شهر تهران توضیحاتی را ارائه داد و گفت: به منظور حفظ و صیانت از بافت و بناهای تاریخی شهر تهران به زودی سامانه اطلاعات بافت و بناهای تاریخی راه اندازی می‌شود.

جمع آوری اطلاعات در دسترس بناهای تاریخی و ارزشمند، جمع آوری اطلاعات میراثی منابع گوناگون، بررسی اطلاعات جمع آوری شده، تعیین رکوردهای اطلاعاتی، مکان یابی ابنیه بر روی نقشه شهر تهران، همسان سازی اطلاعات مکانی، توصیفی و مستندات گزارش‌ها و هم چنین انجام مطالعات مربوط به هر بنا به عنوان اقدامات صورت گرفته معرفی شدند.

شادمهری با بیان اینکه اطلاعات به دست آمده پس از ثبت در سامانه قرار می‌گیرد، گفت: ما تاکنون ۱۴۴ رکورد اطلاعاتی را مشخص کرده ایم که مواردی از قبیل کاربری بنا، شماره شناسه ثبتی، نوع و دوره معماری و تزئینات بنا را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه سامانه شامل دو بخش بستر ورود اطلاعات و داشبورد خروجی اطلاعات است، گفت: داشبورد خروجی به شکل گیری گزارش‌های مدیریتی مبتنی بر اطلاعات مکانی و توصیفی کمک می‌کند و در صدد هستیم نوع دسترسی سازمان‌ها و افراد مختلف در داشبورد خروجی را مشخص کنیم.

شادمهری گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۱۰۰۰ بنا در سامانه ثبت شده است که این تعداد شامل بناهای ثبت شده، بناهای ارزشمند و بناهای شاخص دارای ارزش تاریخی بوده است.

وی با بیان اینکه امکان به روز رسانی اطلاعات سامانه براساس اطلاعات مشاوران و دانشگاهیان، یکی از مزایای سامانه است گفت: در حال تنظیم تفاهم نامه‌هایی با دانشکده‌های معماری برای تولید اطلاعات جدید هستیم.

بارگذاری همزمان اطلاعات مکانی و توصیفی بنا، ایجاد دسترسی‌های طبقه بندی شده برای شهروندان و کاربران تخصصی، امکان پالایش اطلاعات بناهای ارزشمند، تسریع در روند رسیدگی و پیگیری امور مربوط به انجام استعلامات شهرسازی و حقوق شهروندی، تولید نقشه‌های موضوعی و داشبوردهای مدیریتی جهت ارائه اطلاعات ملکی و حفاظت و مرمت ابنیه از دیگر مزایای قابل استفاده از سامانه اطلاعات تاریخی تهران عنوان شد.

شادمهری افزود: ما هم چنین آخرین حرائم ثبتی را از میراث فرهنگی گرفته ایم و این ضوابط در حال بارگذاری در سامانه است.

شادمهری در ادامه گفت: در همین راستا پروژه‌ای درباره مکان رویدادهای تاریخی شهر تهران داشتیم که شامل اطلاعات خوبی از مجموعه داستان‌ها و روایت‌ها در خصوص وقایع و رخدادهای تاریخی شهر تهران است که این پروژه در مناطق یک و بیست انجام شده و اطلاعات آن در حال بارگذاری روی سامانه است.

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران با بیان اینکه اطلاعات مکانی پروژه‌هایی مثل ساباط‌ها و سقاخانه‌ها نیز در سامانه بارگذاری شده است، گفت: قرار است طی تفاهمی با سازمان فناوری اطلاعات عکس‌های پانوراما و ۳۶۰ درجه بناهای ارزشمند نیز تهیه و بارگذاری شود.

شادمهری افزود: سازمان نوسازی شهر تهران اطلاعات خوبی را با استفاده از دفاتر توسعه محلات خود ایجاد کرده و بخشی از این اطلاعات را در اختیار ما قرارداده است؛ علاوه بر این سازمان زیباسازی شهر تهران و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی اطلاعات ارزشمندی تولید کرده اند که می‌تواند در سامانه بارگذاری شود.

در این جلسه ایجاد خروجی‌های تفکیک شده مدیریتی براساس آیتم‌های تخصصی جهت مدیریت اطلاعات بناهای تاریخی و ارزشمند و مطالعات پشتیبان با قالب‌های استاندارد (نمودار، جدول و …)،توانایی سطح بندی و مدیریت کاربران، فراهم سازی امکان استفاده اجرایی از مطالعات صورت گرفته بر بستر اطلاعات مکانی و فنی و مستندات پژوهشی، تأمین اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز کاربران تخصصی، بهره گیری از اطلاعات وارد شده جهت ایجاد و توسعه بسترهای تعاملی نظیر نرم افزارهای تلفن همراه، معرفی بناهای تاریخی و ارزشمند شهر تهران جهت توسعه گردشگری تاریخی و پیشنهاد توسعه مسیرهای پهنه گردشگری از جمله مزایای داشبورد خروجی اطلاعات سامانه معرفی شدند.

شادمهری در نهایت از شرکت کنندگان خواست اطلاعات مرتبط حوزه خود را با سامانه بافت تاریخی به اشتراک بگذارند.

در این جلسه مدیر عامل سازمان نوسازی با بیان اینکه اقدامات بعد از آرشیو و ثبت اطلاعات مهم ترهستند و این اطلاعات می‌توانند به تصمیمات مدیریتی منجر شوند، گفت: ما در دو بعد گردآوری و آرشیو اطلاعات بناها هر ظرفیتی داشته باشیم، ارائه می‌کنیم.

در ادامه معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه چگونگی استفاده از دیتای جمع آوری شده مهم است بیان کرد: یکی از بندهای مصوبه «ارائه اطلاعات شهروندی»، شناسایی بناهای تاریخی و ارزشمند و ارائه اطلاعات آن به شهروندان است تا بتوانند نقش ناظر و پیگیر داشته باشند و ما درسازمان فناوری از نظر فنی این آمادگی را داریم که سطح دیتایی که معاونت مشخص می‌کند را در اختیار شهروندان قرار بدهیم.

هم چنین نماینده سازمان میراث فرهنگی از اعلام آمادگی میراث برای شناسایی و ثبت آثار ملی خبرداد.

پس از ارائه گزارش مدیر بافت و بناهای تاریخی، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: جو عمومی نشان می‌دهد از این کار استقبال خوبی شده است و اگر در این سامانه امکان تبادل اطلاعات با دانشکده‌های معماری به وجود بیاید، سامانه از یک بایگانی الکترونیک به سامانه‌ای هوشمند و پویا تبدیل می‌شود و با ایجاد یک لایه اطلاعاتی غنای بخش مطالعاتی این سامانه افزایش می‌یابد.

گلپایگانی با اشاره به اینکه اشخاص گوناگون نیز در این حوزه کار کرده اند و از طرفی جمع آوری اطلاعات برای دانشجویان هزینه بر است، گفت: این سامانه می‌تواند ضمن کم کردن هزینه‌ها، اطلاعات رادر اختیار عموم قرار دهد.

گلپایگانی افزود: این سامانه قابلیت پوشش سایر موارد را نیز دارد به طوری که اطلاعات باغ‌های تاریخی نیز می‌تواند به عنوان یک لایه اطلاعاتی در نظر گرفته شود.

گفتنی است به زودی سامانه مذکور با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران رونمایی می‌شود.