آمریکا به دنبال کاهش قدرت تصمیم گیری در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در همایش گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر که برگی زرین در تاریخ جنگ تحمیلی بوده، برگزار شده است و در این میان شهدای بسیاری تقدیم انقلاب شد که یکی از شاخص‌ترین این شهدا شهید نادر مهدوی است.

وی ادامه داد: چندی پیش و در دیدار دانشجویان با رهبر معظم انقلاب تمثال این شهید به مقام معظم رهبری تقدیم شد؛ شهیدی که در جریان آزادسازی خرمشهر نقشی مؤثر ایفا کرد.

رخشانی‌مهر با اشاره به تاریخچه درگیری‌ها میان ایران و عراق گفت: سابقه درگیری میان این ۲ کشور به سال ۴۸ برمی‌گردد و از آن زمان به بعد درگیری‌هایی وجود داشت که در نهایت در سال ۵۹ جنگ استراتژیکی میان ایران و عراق رخ داد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تاکید کرد: در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا هیچ گاه به دنبال پیروزی و یا حتی باخت عراق نبود بلکه به دنبال ایجاد جنگ فرسایشی میان ۲ کشور مسلمان بود تا زمینه غارت از این ۲ کشور را فراهم کند و حتی در جریان مذاکرات سال ۶۴ آمریکا برای فروش سلاح به ایران هم اعلام آمادگی کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید.

وی اظهار کرد: اواخر دوران جنگ، آمریکا به طور مستقیم وارد عمل شد و به سکوهای نفتی ما حمله کرد که رزمندگان ما در برابر آنها ایستادگی کردند و اجازه ورود ندادند، همچنین در روزهای تصرف خرمشهر آن طور که دشمنان کشور برنامه ریزی کرده بودند کارها پیش نرفت و در نهایت با وجود تصرف ۲۸ ساعته این شهر، رزمندگان کشور خرمشهر را باز پس گرفتند.

عامل موفقیت ما در جنگ تحمیلی، ترکیب جنگی مبتنی بر وحدت الهی بود

در ادامه سردار خسرو عروج مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به انتشار کتاب‌های متعدد درباره جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: کتاب‌های متنوعی در این زمینه منتشر شد که برخی از آنها اصل فلسفه ما نیست و باید بدانیم که عامل موفقیت ما ترکیب جنگی مبتنی بر وحدت الهی بود.

وی ادامه داد: همان طور که امام خمینی (ره) تاکید داشتند افراد را به طور انفرادی و مبتنی بر انتخاب خود به میدان جنگ آورند چرا که وقتی فردی به طور انفرادی و اختیاری وارد کاری شود تمام توان خود را برای آن به کار می‌گیرد.

سردار عروج تصریح کرد: امروز دانسته‌های علمی ما نسبت به سال‌های پیش از انقلاب ۱۰ برابر شد است؛ اما جای اعتقادات دینی در مواردی خالی بود که باید روی آن کار کنیم.

مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در شرایط فعلی که باز هم دشمنان به کشور چشم دوخته‌اند اگر با همان سبک مبارزه‌ای که امام به آن اشاره داشتند و در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست پیش رویم در این میدان پیروز خواهیم بود.

در ادامه مراسم مرادی رئیس سازمان بسیج فرهنگیان بیان کرد: پس از پیروزی کشور در جنگ تحمیلی دشمنان به فاز انفعالی وارد شدند و هیچ اقدام جنگی در منطقه جنگی نداشتند، در واقع پیروزی ایران در جنگ معادلات جهانی را بهم زد.

آمریکا معتقد است سیاست‌ها باید تغییر کند

وی با اشاره به شرایط سیاسی کشور گفت: اکنون آمریکا به دنبال تغییر رژیم نیست و معتقد است سیاست‌ها باید تغییر کند در واقع به دنبال کاهش قدرت تصمیم گیری در کشورمان است که باید در مقابل آن بایستیم.

مرادی یادآوری کرد: اگر بدانیم اکنون رویکرد آمریکا در برابر ما چیست، می‌توانیم تدابیر مناسبی را برای آن اتخاذ کنیم.