تاب آوری قطع انرژی در ادارات قزوین بررسی و ارزیابی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد افشار، در اولین جلسه کارگروه تخصصی انرژی پدافند غیر عامل که روز سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تمامی کاربریهای موجود در سطح یک شهر اعم از کاربریهای تجاری، مسکونی، صنعتی، اداری، درمانی جهت تداوم و استمرار فعالیتهای خود نیازمند استفاده از انرژی الکتریکی هستند که در صورت آسیب دیدن سیستم تولید، انتقال و توزیع برق بسیاری از فعالیتهای حیاتی کشور از ارائه خدمات ناتوان می شود.
وی بیان کرد: امروزه اهمیت تولید برق و حفاظت و حراست از آن در پدافند غیر عامل اهمیت مضاعفی دارد و علاوه بر تولید اصولی و صحیح برق، انتقال و توزیع آن نیز از جمله مسائل مهم در سیستم برق رسانی یک شهر محسوب میشود و در کنار آن باید دستگاههای اداری بتوانند با روشهای مختلف آمادگی سیستم خود را بالا ببرند تا در صورت قطع برق دچار اختلال نشوند.
افشار تصریح کرد: در سالهای اخیر توجه به پدافند غیر عامل در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته و با جدیت با برگزاری دورههای آموزشی برای تقویت آمادگی ها اقدام شده است.
دبیر شورای پدافند غیر عامل استان قزوین گفت: یکی از موارد مهم در پدافند غیر عامل موضوع قطع انرژی است که باید مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
وی اضافه کرد: دستگاههای اجرایی استان در مقابل تهدیدات قطع انرژی و تاب آوری لازم است آمادگی کامل داشته باشند تا از این ناحیه آسیب نبینند.
افشار بیان کرد: میزان تاب آوری دستگاههای اجرایی توسط تیمهای ویژه حوزه انرژی مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت تا نواقص و نقاط ضعف مشخص و برطرف شود.
مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری قزوین اظهار داشت: بر اساس مصوبات گذشته کارگروه انرژی باید ۲۰ درصد انرژی برق مصرفی در بانکها به صورت اضطراری و انرژی خورشیدی تأمین شود لذا انتظار داریم مدیران بانکها برای اجرای این مصوبه اقدام کنند.
افشار گفت: دستگاههایی که متقاضی استفاده از انرژی خورشیدی هستند باید ملاحظات پدافند غیر عامل را در راستای تأمین برق مورد نیاز در مواقع اضطراری و قطع برق مورد توجه قرار دهند.
وی بیان کرد: با افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی و کاهش وابستگی به سیستم برق شهری میتوان خسارات ناشی از حوادث را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
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