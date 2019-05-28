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۷ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۱۸

اداره امنیت ملی افغانستان خبر داد؛

کشف بیش از ۲ تُن مواد منفجره در کابل

کشف بیش از ۲ تُن مواد منفجره در کابل

اداره امنیت ملی افغانستان از کشف بیش از ۲ تُن مواد منفجره در کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای ویژه این نهاد بیش از ۲ هزار کیلوگرم مواد انفجاری را در کابل کشف کردند.

در بیانیه صادره از سوی دفتر مطبوعاتی اداره امنیت ملی افغانستان در این خصوص آمده است که نیروهای ویژه امنیت ملی در یک عملیات هدفمند، ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری را از شهرستان بگرامی واقع در کابل کشف کرده اند.

بر اساس بیانیه مذکور، مخالفان مسلح قصد داشتند از این محموله برای ساخت بمب و انجام حملات انتحاری استفاده کنند.

کد مطلب 4628151

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