تصويب يك لايحه و دو طرح مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس مصوب 19/ 9/ 82 مجلس شوراي اسلامي مطرح و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد .

همچنين طرحهاي استقساريه تبصره (5 ) الحاق به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه و آزادسازي عرصه قلعه تاريخي فلك الافلاك شهر خرم آبادو تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

کد مطلب 46282