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۲ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۵۷

تصويب يك لايحه و دو طرح مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان

شوراي نگهبان قانون اساسي يك لايحه و دو طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي را بررسي و آنها را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست .

به گزارش خبرگزاري مهر، در جلسه شوراي نگهبان قانون اساسي لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات  مضاعف در مورد ماليات هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس مصوب 19/ 9/ 82 مجلس شوراي اسلامي مطرح و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد .
همچنين طرحهاي استقساريه تبصره (5 ) الحاق به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه و آزادسازي عرصه  قلعه تاريخي فلك الافلاك شهر خرم آبادو تحويل آن به سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
کد مطلب 46282

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