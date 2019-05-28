اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون در اماکن پرتردد

به گزارش خبرنگار مهر احمد یلالی عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری خرمشهر در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: جامعه هدف طرح بسیج ملی کنترل فشارخون ۲۶۴ هزار نفر است که برای سنجش فشارخون آن‌ها ۲۰۰ پایگاه، مرکز و خانه بهداشت به‌صورت ثابت پیش‌بینی‌شده که برای خرمشهر این جامعه هدف ۷۲ هزار نفر است و سنجش در ۱۳ پایگاه و ۲۳ خانه بهداشت انجام می‌شود.

وی افزود: در عید فطر، فاز نخست اجرای طرح سنجش فشارخون اجرایی می‌شود و در ادامه ادارات پرتردد، مطب‌ها، دانشگاه‌ها و هرکجا که گلوگاه جمعیتی باشد هدف سنجش خواهد بود.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان، روند اجرایی شدن این طرح در بیمارستان‌ها و مجتمع‌های درمانی تشریح کرد و گفت: تمام بیمارستان‌ها و کیلینک های به مجموعه پایگاه ثابت اضافه‌شده‌اند که در دو نوبت ارزیابی و ثبت فشارخون افراد را انجام می‌دهند.

وی در ادامه به تشریح خطرات فشارخون بالا پرداخت و اظهار کرد: سیل اخیر کشور ۷۰ مورد کشته داشته است این در حالی است که در سال ۹۷ تعداد کشته‌شدگان در اثر فشارخون بالا ۱۰۰ هزار نفر بوده‌اند.

یلالی به افزایش سه برابری فشارخون در دهه اخیر اشاره کرد و افزود: طبق آمار کسب‌شده از کل جمعیت مبتلایان به بیماری فشارخون، حدود ۴۰ درصد افراد از بیماری خود اطلاع ندارند و از ۲۵ مورد شناخته‌شده تنها چهار مورد فشارخون کنترل‌شده ثبت‌شده است.

وی همچنین با یادآور شدن اینکه مردان کمتر از بانوان به بررسی وضعیت سلامتی خود در طول سال می‌پردازند و احتمال ابتلا به فشارخون شناسایی نشده در این افراد قابل‌توجه است، همکاری دستگاه‌ها برای اطلاع‌رسانی به جامعه کارمندی اعم از نیروی مرد شاغل در ادارات دولتی را خواستار شد.

عماد شرفی مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر نیز در این جلسه متذکر شد: طرح کنترل فشارخون در دنیا اجراشده است و اولویت اصلی در اجرای این طرح آگاهی بخشی به افراد و جلوگیری از ورود آن‌ها به فاز خطرناک است.