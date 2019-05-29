کمک های خیران در مسیر توانمندسازی اقشار محروم به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه سه شنبه در مراسم قدردانی از خیران حوزه بهزیستی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: خیران در حوزه‌های مختلف در کشور تاکنون مساعدت‌های ارزشمندی را به انجام رسانده اند و یکی از استان‌هایی که از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره گرفته و از این نظر به جایگاه مطلوب در کشور رسیده استان مرکزی است.

استاندار مرکزی افزود: امروز نیز می‌بینیم که حتی در شرایط سخت اقتصادی خیران همچنان به همکاری‌ها و مساعدت‌های خود ادامه می‌دهند و مشارکت‌های مردمی در امور پابرجا است.

آقازاده بیان کرد: باید با تمام توان تلاش کنیم تا دغدغه‌های اقشار محروم و خانواده‌های نیازمند برطرف شود و از این قشر از جامعه حمایت‌های لازم صورت پذیرد تا توانمند و خودکفا شوند.

استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: در حال حاضر میزان خانوارهایی که از کمک‌های نهادهای حمایتی برخوردار هستند در جامعه کم نیست و در سال‌های اخیر اقدامات اثرگذاری به منظور حمایت بیشتر از این قشر صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: چنانچه بتوان به نحوی برنامه ریزی و عمل کرد که این خانوارهای نیازمند حمایت، از توانمندی مالی برخوردار شده و خودکفا شوند، کار ارزشمند صورت گرفته است

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: در استان مرکزی همانطور که گفته شد مساعدت‌های خیران در حوزه‌های مختلف همچون بخش بهداشت و درمان و مدرسه سازی بسیار مطلوب بوده که تداوم دارد و بایستی با برنامه ریزی برای گسترش مشارکت مردمی در امور گام برداشت.