دیدار رؤسای جمهور ترکیه و عراق در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترک پرس، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در استانبول با یکدیگر دیدار کردند.
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، اردوغان و صالح در کاخ «وحیدالدین» در شهر استانبول دیدار کردند. این دیدار به دور از دید دوربین رسانهها انجام شد.
«ریبوار کریم» عضو کمیسیون روابط خارجه پارلمان عراق چندی پیش گفته بود که «این سفرها با توجه به اوضاع عراق و چگونگی حمایت از امنیت و ثبات این کشور همچنان ادامه خواهد داشت».
کریم همچنین تأکید کرد که «مقامات عراقی به تازگی به کشورهای منطقه سفر کردهاند و این سفرها در راستای افزایش تنشها در منطقه و تأثیر آن بر اوضاع داخلی عراق و تلاش برای دور کردن سایه جنگ از این کشور صورت میگیرد».
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