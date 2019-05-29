دعوت شورای هماهنگی تبلیغات از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در آستانه روز جهانی قدس از مردم ولایت مدار و با بصیرت قزوین برای حضور پر شور و یکپارچه در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس دعوت کرد.
متن بیانیه به شرح زیراست:
بسم الله الرحمن الرحیم
یومالله قدس، روز رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) روز حیات مجدد اسلام و روز فریادرسای مسلمانان علیه غده سرطانی و جرثومه فساد و فتنهانگیزی در منطقه، نماد صفبندی حق در مقابل باطل و مظهر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاستهای خباثتآلود صهیونیسم جهانی در به فراموشی سپردهشدن مسئله فلسطین و تأمین امنیت رژیم جعلی، کودککش و غاصب قدس شریف است.
در ادامه ایین بیانیه آمده است: زنده نگه داشتن روز قدس این یادگار ارزشمند و ابتکار معجزهگون معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رضوان الله علیه) یک تکلیف الهی و فریضه دینی است که به لحاظ تشدید سیاستهای خصمانه نظام سلطه به سرکردگی ددمنشان دولت حاکمه شیطان بزرگ، آمریکای تروریستپرور علیه آرمان مقدس فلسطین از جمله طرح توطئه رذیلانه معامله قرن با همراهی سرسپردگان ذلتپیشه و حکام مرتجع از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است.
لذا از مردم شریف، نوعدوست و هم استانیهای عزیز دعوت به عمل میآید همراه با امت اسلامی آزادی قدس شریف را فریاد بزنند.
راهپیمایی روز جهانی قدس، در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان «جمعه ۱۰ خرداد ماه» در سراسر استان برگزار می شود.
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