هلی برن نیرو برای مهار کامل آتش سوزی در ارتفاعات منطقه خامی

محسن جعفری نژاد بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حجم آتش سوزی در منطقه خامی کاهش یافته و تلاش ها برای مهار کامل آتش سوزی در این ارتفاعات سخت گذر ادامه دارد.

جعفری نژاد بسطامی با اشاره به توپوگرافی منطقه و سخت گذر بودن مسیرها، عنوان داشت: هلی برن نیرو برای مهار کامل آتش سوزی طی امروز برنامه ریزی شده و در صورت مناسب بودن شرایط پروازی، با هماهنگی های انجام شده اعزام چند گروه به منطقه هدف را خواهیم داشت.

جعفری نژاد بسطامی گفت: وضعیت نهایی کنترل حریق در منطقه بعد از اعزام نیروها اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از بامداد سه شنبه ارتفاعات منطقه حفاظت شده خامی شهرستان گچساران دچار حریق شده است.