«جهاد اسلامی» خواستار خیزش مسلمانان در روز جهانی قدس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین خواستار حضور گسترده فلسطینیان در راهپیمایی های روز جهانی قدس شد.

بر اساس این گزارش، این جنبش بر لزوم اقدام ملت های عربی و مسلمان در نقاط مختلف جهان در حمایت از فلسطین در روز جهانی قدس تأکید کرد.

در همین ارتباط، «حمیل علیان» عضو ارشد جهاد اسلامی تأکید کرد که قدس، قلب فلسطین و امت اسلامی است و با تمام توان از آن دفاع خواهیم کرد.

وی گفت: اقدام کشورهای عربی در عادی سازی روابط با صهیونیستها نمی تواند ما را از عزم خود برای پایان اشغالگری، بازدارد.