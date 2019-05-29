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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۳

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری خبر داد

فعالیت ۶۰ پایگاه جذب حامی ایتام در چهارمحال وبختیاری

فعالیت ۶۰ پایگاه جذب حامی ایتام در چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۶۰ پایگاه جذب حامی ایتام در این استان خبر داد.

علی ملکپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۶۰ پایگاه جذب حامی ایتام در این استان، اظهار داشت: این پایگاه ها در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز نیکوکاری استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده اند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این پایگاه ها جذب حامی از ابتدای ماه رمضان در سطح استان فعال شده اند و تا پایان ماه رمضان در سطح استان فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای ماه رمضان تاکنون ۵۰۰ حامی جدید در سطح استان جذب شده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: چهار هزار و۶۲۳ فرزند تحت حمایت کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰ فرزند نیازمند حمایت در این استان حامی ندارند.

کد مطلب 4628314

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