موسی جوینده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه زائرسرای خراسان‌جنوبی در مشهد مقدس در مرحله گودبرداری و ایجاد سازه نگهبان است تا بتوانیم کار عملیاتی شروع ساختمان را آغاز کنیم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی بیان کرد: برای این پروژه تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است که از این مبلغ ۷۰۰ میلیون کمک مردمی و یک میلیارد هم از محل وام و قرض بوده است.

جوینده با اشاره به اینکه پروژه از پیش بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها عقب بوده و به کندی پیش می‌رود، ادامه داد: یکی از علل کند پیش رفتن پروژه زائر سرای مشهد مقدس نبود منابع کافی است که امیدواریم با همت بیشتر خیرین این مشکل تا حدی مرتفع شود.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از هیأت‌ها، شهرستان‌ها و حتی برخی از خراسان‌جنوبی در مشهد مقدس حسینیه و محل اسکان دارند، افزود: شاید از این منظر احساس نیاز چندانی به پروژه زائرسرا نکرده و ورود جدی به این موضوع ندارند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است، بیان کرد: از دیگر دلایل کند پیش رفتن زائر سرای خراسان‌جنوبی نسبت به سایر استان‌ها این است که مسئولین نیز ورود جدی به موضوع پیدا نمی‌کنند.

جوینده یادآور شد: باید با استفاده از ظرفیت‌هایی چون رسانه و فضای مجازی توجه خیرین و مردم نیک اندیش را به این موضوع جلب کنیم.

وی گفت: مردم از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۲۵۰ میلیون تومان به بحث بازسازی عتبات عالیات کمک کرده‌اند.