باند سارقان طلاجات منازل در اهواز متلاشی شد

سرهنگ محسن دالوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: پس از وقوع چند فقره سرقت منازل که سارقان بعد از شکستن قفل در منازل و وارد شدن اقدام به سرقت طلاجات می‌کردند، دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ اهواز موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی دقیق، اعضای این باند سه نفر را شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

سرهنگ دالوند در ادامه افزود: در بازجویی‌های به عمل آمده از این باند، سارقان به ۲۲ فقره سرقت طلاجات منازل در نقاط مختلف شهرستان اهواز اعتراف کردند و در همین راستا یک مالخر که قبلاً دو کیلو طلای سرقتی را از سارقان خریده بود شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اهواز در پایان ضمن اشاره به تحویل هر چهار متهم این پرونده به مقامات قضائی تاکید کرد: تجهیز ساختمان به دوربین‌های مداربسته، عامل بسیار مهمی در شناسایی وبه دام انداختن سارقان است.