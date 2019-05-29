مواضع ترامپ و بولتون درباره ایران از هم دور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی «نیویورک تایمز» در مطلبی به گمانه‌زنی درباره روابط این روزهای دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید پرداخت و از دور شدن مواضع آنها از یکدیگر در قبال مسائل مهمی چون ایران و کره شمالی سخن گفت.

به گفته این رسانه، عیان شدن اختلاف نظر این دو نفر در باب جنگ و صلح، مردم جهان را نسبت به سیاست خارجی آمریکا دچار سردرگمی کرده است.

این گمانه‌زنی با توجه به اظهارات طرفین حین سفر ترامپ به ژاپن انجام می‌شود که در جریان آن رئیس‌جمهوری آمریکا مدعی شد که برخلاف مشاورش، به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست.

وی همچنین تنها یک روز پس از آنکه بولتون آزمایش‌های اخیر کره شمالی را ناقض قطعنامه شورای امنیت تلقی کرد، با کم اهمیت نشان دادن این موضوع گفت: شاید برخی‌ها نگران شده باشند؛ اما آزمایش چند سلاح کوچک موجب نگرانی من نیست و می‌دانم که رئیس کیم به قول و قرار خود با من پایبند است.

نیویورک تایمز در گمانه‌زنی خود گریزی نیز به اظهارات قبلی ترامپ زده و می‌نویسد: رئیس جمهوری آمریکا در محافل خصوصی گفته اگر به بولتون بود، تاکنون درگیر ۴ جنگ جدید شده بودیم‬ و همین مسئله نشان از اشراف ترامپ به جهان‌بینی بولتون و مقاومت در برابر ایده‌های وی دارد.

بعضی‌ها می‌گویند بعد از اظهارنظری که ترامپ درباره ایران داشت، بولتون به نشانه اعتراض از حضور در ضیافت شامی که دولت ژاپن ترتیب داده بود امتناع‬ کرد و بعدها ترجیح داد به جای مشایعت ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا، مستقیماً راهی امارات شود.