برای دریافت رمز دوم پویا، اطلاعات کارت خود را به دیگران ندهید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک پاسارگاد، اخیراً افراد سودجو ضمن تماس با مشتریان از سوی بانکها و به بهانه فعالسازی و دریافت رمز یک بار مصرف اطلاعات کارت نقدی آنها را اخذ و بدین وسیله اقدام به سو استفاده و برداشت از کارتهای نقدی میکنند.
بدینوسیله به اطلاع هممیهنان گرامی میرساند؛ تنها روش فعالسازی رمز پویای کارتهای نقدی بانکپاسارگاد، موبایلبانک (همراه بانک) و بانکداری مجازی این بانک است و برای این منظور هیچگاه از شعبههای بانکپاسارگاد با مشتریان تماس حاصل نمیشود.
گفتنی است به منظور کاهش مخاطرات مرتبط با استفاده از رمز دوم کارتهای بانکی، افزایش امنیت و جلوگیری از سو استفاده سودجویان، امکان فعالسازی و دریافت رمز دوم کارت بهصورت رمز پویا و یک بار مصرف، با سهولت و بدون نیاز به نصب اپلیکیشنهای جدید، از طریق سامانههای بانکداریالکترونیک بانکپاسارگاد فراهم شدهاست.
بر این اساس، مشتریان میتوانند از طریق سامانه بانکداریمجازی و یا سامانه موبایلبانک (همراه بانک) نسبت به فعالسازی رمز پویا و جهت دریافت رمز دوم پویا صرفاً از طریق سامانه موبایلبانک (همراه بانک) اقدام کنند. به این ترتیب که در سامانه بانکداریمجازی از طریق گزینه «مدیریت نوع رمز دوم» در بخش «کارتهای من» و در سامانه همراهبانک از طریق گزینه فعال / غیرفعالسازی رمز یکبار مصرف کارت در بخش «عملیات کارت» امکان فعالسازی این نوع رمز وجود دارد.
پس از فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف، مشتری میتواند در زمان خرید کالا و خدمات روی درگاههای پرداخت، با مراجعه به موبایل بانک (همراه بانک)، قسمت سایر، عملیات کارت را انتخاب کرده و وارد این بخش شود. سپس با مراجعه به قسمت سایر، گزینه رمز یکبار مصرف کارت را انتخاب و یکی از کارتهایی که پیش از این رمز یکبار مصرف برای آن فعال شده را انتخاب کند. پس از آن رمز یکبار مصرف به مشتری نمایش داده میشود.
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