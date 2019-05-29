به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی با حضور ابراهیم داروغهزاده، منوچهر شاهسواری، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، رضا سعیدیپور، سید مسعود اطیابی، علی سرتیپی و محمدرضا فرجی برگزار شد.
در اولین جلسه شورای اکران آثار سینمایی مقرر شد از اول تیرماه کلیه عملیات شورای صنفی نمایش بهصورت مکانیزه در سامانه شورای صنفی نمایش انجام پذیرد و شورای صنفی با هماهنگی خانه سینما زیرساختها و برنامهریزیهای مورد نظر را انجام دهد.
همچنین پس از بررسیهای همه جانبه در نحوه اکران فیلمها توسط سرگروهها مقرر شد این فرآیند در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نظرات کارشناسی اعلام شود.
در این جلسه مقرر شد سقف درصد پورسانت دفاتر پخش فیلم بابت اکران در سینماهای سراسر کشور با کاهش ۳ درصدی حداکثر ۷ درصد محاسبه شود.
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