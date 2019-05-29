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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳

با مصوبه شورای اکران؛

سهم دفاتر پخش از فروش فیلم‌های سینمایی کاهش یافت

سهم دفاتر پخش از فروش فیلم‌های سینمایی کاهش یافت

شورای اکران آثار سینمایی سهم شرکت‌های پخش از فروش فیلم‌ها را ۳ درصد کاهش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی با حضور ابراهیم داروغه‌زاده، منوچهر شاهسواری، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، رضا سعیدی‌پور، سید مسعود اطیابی، علی سرتیپی و محمدرضا فرجی برگزار شد.

در اولین جلسه شورای اکران آثار سینمایی مقرر شد از اول تیرماه کلیه عملیات شورای صنفی نمایش به‌صورت مکانیزه در سامانه شورای صنفی نمایش انجام پذیرد و شورای صنفی با هماهنگی خانه سینما زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مورد نظر را انجام دهد.

همچنین پس از بررسی‌های همه جانبه در نحوه اکران فیلم‌ها توسط سرگروه‌ها مقرر شد این فرآیند در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نظرات کارشناسی اعلام شود.

در این جلسه مقرر شد سقف درصد پورسانت دفاتر پخش فیلم بابت اکران در سینماهای سراسر کشور با کاهش ۳ درصدی حداکثر ۷ درصد محاسبه شود.

کد مطلب 4628367

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