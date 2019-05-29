سند راهبردی توسعه استان همدان برشی اختصاصی از برنامه ششم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی شامگاه سه شنبه در نشست با دبیران احزاب اصولگرای استان همدان با اشاره به ضرورت افزایش وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین نظام برای بهبود معیشت مردم؛ گفت: امریکا با هدف ایجاد نارضایتی در ایران، سفره مردم را هدف قرار داده تا با این کار مردم را در برابر نظام قرار دهد.

وی با بیان اینکه در چند سال گذشته شاهد توجه رهبری به مسئله اشتغال در نام گذاری سالها بودیم و این نشان از دغدغه رهبری به وضعیت معیشت و اشتغال مردم دارد، گفت: سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه استان همدان که برشی اختصاصی از برنامه ششم چشم‌انداز توسعه کشور است تنظیم شده و در دست اجرا است.

امین و حافظ رای مردم خواهیم بود

شاهرخی همچنین به در پیش بودن برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: استانداری به نمایندگی از دولت در برگزاری انتخابات امین و حافظ رای مردم خواهد بود و در تمام مراحل انتخابات از آرای مردم حفاظت و حراست خواهد کرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه احزاب در نظام جمهوری اسلامی نقشی کلیدی در انتخابات دارند و توصیه بنده به احزاب تلاش برای جلب حمایت مردم است، گفت: بیش از نیمی از جامعه ما را بانوان تشکیل داده اند و در میدان دادن به بانوان و جوانان تلاش می کنیم.

اولویت در انتصابات با نیروهای بومی استان همدان است

شاهرخی با بیان اینکه در انتصابات اولویت با نیروهای بومی استان همدان است، گفت: هم اکنون حدود ۹۰ درصد مدیرانی که از دولت در استان مسئولیت دارند، بومی استان همدان هستند.

وی همچنین در شورای هماهنگی احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب نیز با بیان اینکه رشد و توسعه سیاسی بدون حضور احزاب امکان پذیر نیست، گفت: اولویت امروز کشور مسئله بهبود معیشت مردم و اقتصاد است و استان همدان با تنظیم سند راهبردی توسعه و اشتغال استان با برنامه‌ای منسجم به سمت توسعه هدفمند حرکت می‌کند.

استاندار همدان با بیان اینکه احزاب نقش کلیدی و محوری در توسعه استان ایفا می‌کنند و معتقدم پیشرفت و توسعه بدون حضور احزاب امکان پذیر نیست، گفت: به دنبال برگزاری انتخابات سالم و امن هستیم و با مشارکت گسترده مردم شاهد ورق خوردن برگ دیگری از دموکراسی و مردم سالاری دینی در کشور خواهیم بود.

شاهرخی تاکید کرد: حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین در کشور بسیار مهم و ضروری است و شکافی بین ما و احزاب وجود ندارد.