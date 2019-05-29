۶۱واحد تولیدی در آذربایجان شرقی احیا شد/رفع موانع تولید ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه خودکفایی در تمامی زمینه‌ها و کالاها نه برنامه کشور ما و نه هیچ کشور دیگری است، ادامه داد: چنانچه دشمنان بخواهند با عدم تحویل کالایی به ما کشور را دچار چالش کنند، باید در جهت تولید آن کالا تلاش کنیم.

وی با تاکید بر اینکه رفع موانع تولید ضروری است، افزود: هیچ سدی برای موفقیت آحاد کشور در این زمینه وجود ندارد.

دین پرست با اشاره به اینکه سامانه «دادور» توسط وزارت امور اقتصادی ایجاد شده است، گفت: این سامانه برای بررسی شکایت‌های حوزه کسب و کار ایجاد شده و در آذربایجان شرقی ۱۲ شکایت بررسی و به ۱۱ مورد پاسخ داده شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر اینکه استان‌ها نیازهای خود را برای مشخص شدن حلقه‌های وابستگی تولید اعلام کنند، گفت: استان‌ها در این خصوص فقط ۱۵ روز فرصت دارند.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی ۳۱ واحد مشکل دارد، گفت: از ۱۴۳ طرح نیمه تمام گروه شستا ۹ واحد مربوط به آذربایجان شرقی است.

دین پرست با تاکید بر اینکه در کل کشور ۲۲۹۱ طرح ملی نیمه تمام داریم، گفت: در استان آذربایجان شرقی نیز ۸۵ طرح ناتمام است. یکی از وظایف فرمانداران کمک به تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصدی است.

وی با بیان اینکه فرمانداران باید مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، گفت: از واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند باید حمایت شود و از تعطیل شدن واحدهای تولیدی باید ممانعت شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه سامانه «سام» برای صدور مجوز کسب و کار است، گفت: در این سامانه از مرداد ماه سال گذشته از حدود ۲۳ هزار درخواست ثبت شده برای ۳۴ درصد مجوز صادر شده است.