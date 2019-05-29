اعلام نتایج مرحله اول یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اسامی راه یافتگان به مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی را به همراه عناوین موضوعات مرحله اول گروهی اعلام کرد.

در مرحله اول آزمون انفرادی (غربالگری) در حیطه آموزش پزشکی ۹۳ دانشجو، در حیطه استدلال بالینی ۹۳ دانشجو، در حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم ۱۰۴ دانشجو، در حیطه مدیریت نظام سلامت ۹۲ دانشجو، در حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت ۹۹ دانشجو و در حیطه تفکر علمی در علوم پایه ۹۹ دانشجو از دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد به مرحله دوم گروهی راه یافته اند.

دبیرخانه یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی همچنین عناوین موضوعات مرحله اول گروهی این دوره از المپیاد را اعلام کرد.

در حیطه آموزش پزشکی باید یک طرح نیازسنجی برای تدوین کوریکولوم مبتنی بر توانمندی برای یکی از رشته‌های علوم پزشکی با در نظر گرفتن ابعاد پاسخگویی اجتماعی تدوین شود.

در حیطه استدلال بالینی یک طرح درس برای آموزش استدلال بالینی تدوین شود.

همچنین در حیطه مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت رویکردهای رایج به همدلی از منظر همدلی پزشکی (medical humanities) نقد و تحلیل شود.

در حیطه مدیریت نظام سلامت، مدیریت تغییر در آموزش پزشکی و حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم بررسی شود.

در حیطه تفکر علمی در علوم پایه طرح پژوهشی پیشنهاد شود که در موضوع استفاده از روش‌های کمک باروری با رویکرد پزشکی مبتنی بر فرد، بر بخشی از مشکلات این حوزه غلبه کرده و شانس تولید و سلامت جنین را افزایش دهد.

کسب و کار دانش بنیان در حوزه بیماری‌های غیرواگیر نیز عنوان حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه‌های هزاره سوم است که باید از سوی دانشجویان در مرحله گروهی مورد توجه قرار گیرد.

مرحله دوم یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی شامل آزمون‌های انفرادی و گروهی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ مرداد ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.