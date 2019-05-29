تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پروژه راه‌سازی طالقان - هشتگرد، اظهار کرد: مقرر است این پروژه پس از افتتاح کنارگذر امسال زیر بار ترافیک برود.

وی با اشاره به بارش‌های سنگین اخیر که بر روند پروژه تأثیر گذاشته است، گفت: شاهد بارش چند متری برف در ارتفاعات طالقان بودیم، طی چند ماه گذشته در مسیر پروژه طالقان-هشتگرد نیز شاهد رانش‌های سنگین زمین بودیم که ممکن است بهره‌برداری از این پروژه را با تأخیر مواجه کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز اضافه کرد: توسط مشاور طرحی پیاده‌سازی می‌شود تا در قسمت‌هایی از پروژه که با رانش زمین مواجه بوده است، عملیات اصلاحی صورت گیرد.

پیشرفت جاده طالقان-هشتگرد ۸۸.۵ درصد است

رضایی تأکید کرد: اگر موارد اصلاحی در نقاطی که رانش زمین وجود داشته حل شود طی چند ماه آینده این پروژه با کنارگذر به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی تونل جاده طالقان-هشتگرد نیز توسط پیمانکار به‌خوبی و با جدیت در حال انجام است، گفت: با احتساب کنارگذر و بدون لحاظ کردن تونل پیشرفت کلی پروژه حدود ۸۸.۵ درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز به تفکیک پیشرفت فیزیکی قطعات یک و سه را به ترتیب ۹۰ و ۸۷ درصد اعلام کرد و گفت: قطعه دوم نیز که تونل در آن قرار دارد ۱۳ درصد پیشرفت داشته است.

رضایی در خصوص چگونگی انجام مطالعات محیطی زیستی برای پروژه راه طالقان-هشتگرد توضیح داد: مجوز هر پروژه پیش از آغاز عملیات اجرایی توسط کمیسیون ۲۱۵ که در سازمان برنامه‌وبودجه فعال است، صادر می‌شود.

پروژه طالقان-هشتگرد مطالعات زیست‌محیطی دارد

وی همچنین بیان کرد: در مجوزی که توسط کمیسیون ۲۱۵ برای یک پروژه صادر می‌شود تمامی مطالعات ازجمله زیست محیط زیستی، اقتصادی و یا فرهنگی لحاظ شده و پروژه آغاز به کار می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه بعد از صدور مجوز توسط کمیسیون مربوطه، سازمان برنامه‌وبودجه با دستگاه‌های اجرایی که راه و شهرسازی موافقت‌نامه‌های لازم را تنظیم می‌کند، افزود: با توجه به طی کردن چنین مراحلی اینکه عده‌ای در خصوص پروژه‌ای مانند طالقان-هشتگرد می‌گویند مطالعات زیست‌محیطی ندارد، صحیح نیست.