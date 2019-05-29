برنامه روز جهانی قدس در بوشهر اعلام شد

نصرالله شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز جهانی قدس روزی برای اتحاد مردم مسلمان نقاط مختلف جهان است و مردم مسلمان در این روز همبستگی و اتحاد خود را به جهانیان ثابت می‌کنند.

وی اضافه کرد: مردم استان بوشهر نیز هر ساله در راهپیمایی روز جهانی قدس حضوری گسترده و پرشور دارند و امسال نیز شاهد حضور گسترده و اعلام انزجار مردم نسبت به جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل خواهیم بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مراسم راهپیمایی روز قدس در بوشهر از ساعت ۱۱ از خیابان امام (ره) روبروی بانک صادرات آغاز و تا مصلی جمعه بوشهر ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: سید محمد حسینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد سخنران مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در مصلی جمعه بوشهر خواهد بود که مراسم امسال به صورت مستقیم از شبکه بوشهر پخش می‌شود.

شفیعی ادامه داد: راهیپمایی باشکوه روز جهانی قدس با حضور مردم روزه‌دار در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار خواهد شد که از ساعت حدود ۱۱ آغاز شده و تا زمان نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس پیام‌های بزرگی برای مسلمانان و مردم آزاده و مستضعف جهان و همچنین پیام‌هایی برای استکبار و صهیونیسم دارد.