به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام شعار ملی روز جهانی محیط زیست گفت: ۱۵ خرداد ماه (۵ ژوئن) روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم حفظ محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری انتخاب شده‌است.

امیر عبدالرضا سپنجی افزود: محیط زیست و تنوع زیستی میراث ارزشمندی است که بشر آن را از نسل های قبل به امانت گرفته و باید به نسل های بعد بسپارد اما در این میان زیاده خواهی انسان این میراث را به مخاطره انداخته به طوری که بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری با خطر انقراض مواجه شده اند.

وی ادامه داد: توسعه شهر نشینی، گسترش زمین های کشاورزی، قطع بی رویه درختان و نابودی جنگل ها به بهانه جاده کشی، احداث سدهای متعدد با توجیه تامین آب شرب و به دنبال آن خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها، انقراض گونه های گیاهی و جانوری، بروز پدیده های جدید مانند گرد و غبار و وقوع توفان های مختلف دریایی و خشکی پیامد زندگی شهر نشینی و زیاده خواهی انسان از طبیعت است.

سپنجی تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست و هر چه در آن است ریشه در اخلاق، فرهنگ و اعتقادات ملت ها دارد، نحوه برخورد انسان با محیط زیست، رابطه نزدیکی با فرهنگ و ارزش های اخلاقی در ادیان و جوامع گوناگون دارد. در بیشتر مذاهب، از جمله دین اسلام به طور ویژه احترام به طبیعت و حفاظت از گونه‌های زیستی موجود در آن، مورد توجه و جزو تعالیم دینی محسوب می شود و شکستن شاخه درخت به شکستن بال فرشته تشبیه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش روند نابودی محیط زیست و هرآنچه در آن است، جامعه جهانی به فکر چاره افتاد که بر این اساس تصمیم گرفت روزی را به نام روز جهانی محیط زیست تعیین کند تا در این روز توجه جهانیان را به اهمیت موضوع جلب کند.

مدیر کل روابط عمومی و امور رسانه سازمان محیط زیست اظهار داشت: ۱۵ خرداد ماه (۵ ژوئن) روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری انتخاب شده‌است.

سپنجی با بیان اینکه مردم در صورتی خود را ملزم به حفظ محیط زیست می‌دانند که ضرورت آن را دریابند و از سطحی از دانش و رفاه برخوردار باشند که بتوانند آن را حفظ کنند، اظهارداشت: برای حفظ محیط زیست، علاوه بر دولت‌ها لازم است همه افراد برای تغییر و بهبود سبک زندگی خود تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه آموزش محیط زیست در همه سطوح ضروری است، گفت: مشارکت اجتماعی مردم در حوزه محیط زیست هنگامی عینیت پیدا می‌کند که مردم بدانند چه مخاطراتی محیط زیست آنان را تهدید می‌کند، علت آن چیست و چگونه می‌توان با بهبود عملکرد یا تغییر رفتار به رفع آن‌ها کمک کرد.

سپنجی تاکید کرد: بر اساس قانون حفظ محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است و همه بخش های مختلف جامعه و آحاد مردم باید نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت داشته باشند.