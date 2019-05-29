مانور مقابله با آلودگی نفتی در بندر شهید کلانتری چابهار برگزار شد

سید حسن ابراهیمی از اجرای مانور مقابله با آلودگی نفتی در دریا، در بندر شهید کلانتری چابهار و با حضور نیروهای متخصص در این حوزه خبر داد.

وی هدف از برگزاری این مانور را بررسی تجهیزات و آمادگی هر چه بیشتر نیروهای عملیاتی مقابله با آلودگی در زمان اضطراری، کنترل و مدیریت آلودگی های زیست محیطی در محدوده آب های استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد و گفت: در مانور برگزار شده، به منظور جلوگیری از ورود آلودگی نفتی به دریا از تجهیزات جدید مقابله با آلودگی نفتی رونمایی شد و آزمایشات لازم به عمل آمد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این فنس بوم ها همچون سد و مانعی است که آلودگی نفتی احتمالی حاصل از کشتی ها را در کوتاهترین زمان ممکن محصور می کند و مانع از انتشار و فرار لکه نفتی در سطح آب می شود.

وی تصریح کرد: در گذشته این اداره کل به سه نوع بوم جاذب، بوم مخصوص آب های جریان دار (رودخانه ای) و بوم دریایی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال مجهز بود، که نبود فنس بوم، انجام عملیات در مناطق کم عمق را دچار محدودیت های عملیاتی و زیست محیطی می کرد. این در حالی است که امروزه سازه های فنس بوم با هدف جلوگیری از آلودگی های نفتی در مناطق آرام و کم عمق تولید و مورد استفاده قرار می گیرد.

ابراهیمی ابراز داشت: تأمین تجهیزات کاربردی در توسعه صنعت حمل و نقل دریایی نقش به سزایی دارد که در این میان، ایمنی و امنیت دریانوردی با حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب های دریایی از مهمترین الزامات این توسعه است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف واحد دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تهیه تجهیزات مورد نیاز پیشگیری از آلودگی های احتمالی دریا و بندر است که تهیه فنس بوم ها یکی از آنها است.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در ادامه مزیت این نمونه از فنس بوم ها را وزن کم، حمل و نقل آسان، استفاده کمتر از دستگاه های هیدرولیکی که موجب افزایش سرعت عمل در جلوگیری از انتشار آلودگی های نفتی می شود، عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت و تولید فنس بوم های داخلی در جلوگیری از آلودگی های نفتی، افزود: پیش از این، فنس بوم ها از خارج از کشور خریداری می گردید که خوشبختانه تولید این محصول با کیفیت و قیمت مناسب، باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور و قدمی در راستای رونق تولید خواهد بود.

این مقام مسئول اعلام کرد: ۳۰۰ متر از فنس بوم هایی که توسط متخصصان داخلی طراحی و تولید شده که در اختیار تیم مقابله با آلودگی دریایی این اداره کل قرار گرفته است.