اعلام مسیرها و ساعت راهپیمایی روز قدس در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در اطلاعیه‌ای، مسیرها و ساعت راهپیمایی روز قدس ۹۸ در مناطق مختلف استان مازندران را اعلام کرد.

مسیرهای راهپیمایی روز قدس امسال در مازندران به شرح زیر است: ساری: از میدان شهید قاسمی به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۱ صبح / سخنران: حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات، قائم شهر: از حسینیه عاشقان ثارالله به سمت مصلای جمعه ساعت ۳۰/۱۰ صبح / سخنران: حسین زادگان استاندار مازندران.

بابل: از میدان ولایت به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران: امام جمعه بابل حجت الاسلام روحانی

نکا: از جهاد کشاورزی به سمت مصلای جمعه امام خمینی (ره) ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام کافتری استاد حوزه و دانشگاه

بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران: شاعری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

گلوگاه: ازمسجد ملأ عباس به سمت مصلای امام علی (ع) ساعت ۰۰/۱۱ / سخنران حجت الاسلام میراحمدی امام جمعه گلوگاه

جویبار: از مسجد اعظم، مقابل بیمارستان مرحوم عزیزی به سمت مصلای الغدیر جویبار ساعت ۳۰/۱۱ صبح / سخنران: سید علی ادیانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

بابلسر: از مقابل سپاه به سمت مصلای المهدی بابلسر ساعت ۰۰/۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام گلی استاد حوزه و دانشگاه

آمل: میدان قائم، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان ۱۷ شهریور،، مصلای قدس نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح / سردار لیالی معاون سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح

فریدونکنار: از مقابل مسجد جامع به سمت مصلای قدس ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام خادمی استاد حوزه و دانشگاه

محمود آباد: از گلزار شهدای آهو محله به سمت مصلای جمعه ساعت ۰۰/۱۱ صبح / سخنران سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه

نور: از میدان امام خمینی (ره) تا مصلای الغدیر ساعت ۳۰/۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام حسینی از دفتر مقام معظم رهبری

نوشهر: از مقابل مسجد جامع به سمت خیابان شهید عمادالدین کریمی میدان همافران خیابان ۱۵ خرداد میدان آزادی خیابان انقلاب خیابان شهید کریمی مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام غروی از وعاظ تهران

چالوس: از مسجد جامع پشت بانک ملی برگشت به طرف میدان معلم مصلای نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح

عباس آباد: از مسجد جامع تا آموزش و پرورش و بالعکس به سمت مسجد جامع ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام امینی از علمای منطقه

تنکابن: از مسجد جامع به سمت میدان شهید شیرودی میدان امام (ره) مصلای شهید بهشتی ساعت ۱۵/۱۱ صبح / سخنران سرهنگ شریفی فرمانده سپاه تنکابن

رامسر: از میدان شهرداری به سمت مصلای جوادالائمه (ع) ساعت ۳۰/۱۰ صبح / سخنران حجت الاسلام رضایی امام جمعه رامسر

میاندورود: از شهرداری شهر سورک به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۵/۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام محمد نسب امام جمعه میاندرود

کلاردشت: از میدان معلم، ابتدای بلوار امام (ره) بریدگی خیابان فلسطین به طرف مصلای جمعه ساعت ۳۰/۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام توکلی از روحانیون طرح هجرت

زیرآب: از مسجد جامع به سمت سپاه به سمت امامزاده عبد الحق ساعت ۳۰/۱۰ صبح / سخنران حجت الاسلام رضایی امام جمعه زیراب

پل سفید: از مسجد جامع به سمت فرمانداری خیابان امام (ره) تا مسجد جامع ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام قربانی امام جمعه پل سفید

سیمرغ: از میدان شهید کشوری به سمت بلوار معلم خیابان شهید محمد کشوری خیابان حضرت امام (ره) مصلای جمعه ساعت ۱۰/۳۰ صبح / سخنران سردار کریمیان از یادگاران ۸ سال دفاع مقدس

سوادکوه شمالی: از مسجد ولی عصر (عج) به سمت مسجد جامع شیرگاه (مصلا) ساعت ۰۰/۱۱ صبح / سخنران رضیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

آلاشت: از مدرسه شهید اکبری به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام قاضی لو از علمای منطقه سوادکوه

سلمانشهر: از مسجد جامع به سمت شهرداری و بالعکس به سمت مسجد جامع ساعت ۱۱ / سخنران حجت الاسلام سورتچی امام جمعه سلمانشهر

بخش کلارآباد: از مسجد حضرت حجت (عج) به سمت میدان شهدا و بالعکس به سمت مصلا ساعت ۱۱ / سخنران حجت الاسلام خطیبی امام جمعه کلار آباد

نشتارود: از مصلای جمعه به سمت گلزار شهدا و بالعکس ساعت ۳۰/۱۱ صبح / سخنران سردار نامی از فرماندهان دفاع مقدس

بهنمیر: از مقابل سپاه به سمت مصلای المهدی بهنمیر ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام شریف تبار امام جمعه

هادی شهر: از سه راه میر بازار به سمت مصلای هادی شهر ساعت ۰۰/ ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام آزادی امام جمعه

امیرکلا: از میدان انقلاب به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح

بخش لاله آباد: از گلزار شهدای گمنام (کارون) به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۲/ سخنران حجت الاسلام شیخی امام جمعه

گتاب: از بخشداری گتاب به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۲ / سخنران حجت الاسلام تقی پور امام جمعه

بندپی شرقی: از گلزار شهدای خوشنام به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران امام جمعه حجت الاسلام پوررمضان

بند پی غربی: از بخشداری به سمت مصلی جمعه ساعت ۱۱ صبح سخنران امام جمعه بند پی غربی حجت الاسلام حاجی زاده

بابل‌کنار: از سه راهی مرزیکلا به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران امام جمعه حجت الاسلام عابدی

کیاسر: از میدان معلم -بلوار امام رضا (ع) میدان حضرت ولی عصر (عج) خیابان شاهد و مصلای جمعه ساعت ۳۰/۱۱، سخنران حجت الاسلام لیالی استاد حوزه و دانشگاه

شهر فریم: از حوزه مقاومت امام سجاد (ع) دودانگه به سمت بخشداری و مسجد جامع شهر فریم ساعت ۳۰/۱۰ صبح / سخنران حجت الاسلام اصغری نماینده اداره تبلیغات اسلامی فریم

دابو و دشت سر: از پاسگاه انتظامی دابو دشت تا مصلای جمعه دابو و دشت سر ساعت ۱۱ صبح / سخنران سرهنگ عسگری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آمل

امام زاده عبدالله: از میدان وصال به سمت آستانه مقدس امامزاده عبدالله آمل (مصلای جمعه) ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام والمسلمین صمدی آملی از علمای منطقه

شهر وانا: ازپمپ بنزین قدیم وانا به سمت حسینیه وانا ساعت ۱۱ صبح سخنران حجت الاسلام عمادی امام جمعه

شهر رینه: از شرکت ایران پاک به سمت حرم مطهرامام زاده محمد طاهر شهر رینه ساعت ۱۱ صبح / سخنران استاد حجت الاسلام شکری امام جمعه لاریجان

شهر پول: از بخشداری به سمت مسجد امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۱۱ صبح

کجور: از مسجد جامع به سمت میدان شهدا وبالعکس به سمت مسجد جامع ساعت ۱۱ صبح

صلاح الدین کلاً: از پاسگاه سی سنگان به طرف مسجد علی ابن ابیطالب (ع) بازارساعت ۱۱ صبح

سرخرود: از مقابل بخشداری به سمت مهدیه (مصلی) سرخرود ساعت ۱۱ صبح سخنران حجت الاسلام گنجی مدیر حوزه علمیه برادران محمودآباد

بلده: از بخشداری به سمت مزار شهدای گمنام ساعت ۱۰ صبح

چمستان: از بخشداری به سمت میدان امام (ره) ساعت ۳۰/۱۱ صبح

ایزد شهر: از مسجد جامع شهر ایزد شهر به سمت مصلا ساعت ۱۲

رویان: از گلزار شهدا تا بازار و به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۱

مرزن آباد: از حوزه مقاومت امام حسن مجتبی (ع) به سمت بلوار امام خمینی (ره) و بالعکس به سمت مسجد المهدی ساعت ۱۱ صبح سخنران حجت الاسلام وزیری از علمای منطقه

هچیرود: از مزکز شهر به سمت مسجد جامع هچیرود محل برگزاری نماز جمعه ساعت ۱۱ صبح / سخنران سرهنگ داغمه چی فرمانده سپاه چالوس

یانه سر: از بخشداری تا مسجد جامع بیشه بنه ساعت ۱۱/ سخنران حسنی بخشدار

زاغمرز: از میدان ولی عصر به سمت مصلای نماز جمعه (حسینیه ارشاد) ساعت ۱۱ / سخنران حجت الاسلام موسوی تبار امام جمعه

قراخیل: از میدان شهدا به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ / سخنران حجت الاسلام خوبرو امام جمعه

فرح آباد: بلوار فرح آباد روبروی ساختمان بخشداری به سمت مصلای جمعه ساعت ۱۱ صبح

سنگده: از مسجد چهارده معصوم (ع) به سمت گلزار شهدا ساعت ۳۰/۱۰ صبح

لفور: از شرکت تعاونی به سمت گلزار شهدای روستای کالی کلاً ساعت ۱۱ صبح / سخنران حجت الاسلام مهدویان نماینده ولی فقیه در سپاه سوادکوه

بخش گیلخواران: لاریم- از میدان امام حسین (ع) - مسجد شهدا به سمت گلزار شهدای لاریم ساعت ۱۰ صبح – سخنران حجت الاسلام نوروزی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ساری

گنگرج کلاً: از امامزاده سیف الدین (ع) به سمت مسجد علی ابن ابیطالب ساعت ۳۰/۱۰ صبح.