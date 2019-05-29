مراجعه ۶۸مورد عقرب گزیدگی به مجتمع درمانی پیامبر اعظم(ص)بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، هر ساله با شروع فصل گرما شاهده عقرب گزیدگی و مارگزیدگی در استان هرمزگان هستیم اما امسال زودتر از موعد از اوایل اسفند ماه بیماران زیادی با عقرب گزیدگی به مراکز درمانی مراجعه کردند به نحوی که در طی شش روز نخست خردادماه تعداد ۶۸ مورد عقرب گزیدگی به مجتمع پیامبر اعظم (ص) بندرعباس مراجعه کرده است.

سرپرستار بخش فوریتهای مجتمع پیامبر اعظم (ص) با بیان اینکه در روز ششم خردادماه سال جاری تعداد ۱۸ نفر در یک روز با عقرب گزیدگی به این مرکز مراجعه کرده اند، گفت: در فروردین ماه ۲۵ مورد عقرب گزیدگی، در اردیبهشت ۹۳ مورد و تنها در شش روزه نخست خرداد ماه تا کنون ۶۸ مورد عقرب گزیدگی به این مرکز مراجعه کرده است که لازم است مسئولین در خصوص سمپاشی اقدامات لازم را در استان انجام دهند.

سهیلا کشاورز با بیان اینکه این بیماران از تمام نقاط استان هرمزگان و حتی شهر بندرعباس مراجعه می کنند، تصریح کرد: بیشترین مراجعه کنندگان از ایسین، سیاهو و رویدر بوده که عقرب «گادیم» که خطرناک ترین نوع عقرب است در رویدر بیشتر مشاهده شده است.

همچنین متخصص طب اورژانس با بیان اینکه انواع متعددی عقرب در استان هرمزگان شناسایی شده است، افزود: بدترین نوع عقرب ها عقرب گادیم و عقرب سیاه است که عقرب سیاه علیرغم اینکه بیمار درد شدیدی را تجربه می‌کند اما به نسبت عقرب گادیم خطر کمتری دارد اما سم عقرب گادیم بسیار خطرناک و حتی در پاره ای از مواقع می تواند منجر به فوت بیمار شود.

دکتر محمد جواد خراسانی خاطرنشان کرد: بیماران پس از مراجعه به اورژانس تحت بررسی آزمایش‌های بالینی بررسی تست های انعقادی و آزمایش ادرار از نظر بررسی خون در ادرار قرار می گیرند و در صورت لزوم برای آنها سرم ضد عقرب تزریق خواهد شد.

وی اضافه کرد: لازم است مردم آگاه باشند و بلافاصله پس از گزش با عقرب به مرکز درمانی مراجعه کرده و قبل از مراجعه به مراکز درمانی محل گزش را دستکاری نکنند و در صورت امکان هنگام مراجعه نمونه عقربی را که باعث گزش شده است با خود به مرکز درمانی بیاورد.