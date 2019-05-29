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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۰۷

در مازندران و خراسان رضوی؛

۴۱ موسسه آموزش عالی مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفتند

۴۱ موسسه آموزش عالی مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفتند

هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در استان های مازندران و خراسان رضوی در مجموع از ۴۱ موسسه آموزش عالی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران، در اردیبهشت ماه جاری، گروه‌های اعزامی این هیأت از ۱۰ مؤسسه آموزش عالی استان بازدید کرده‌اند.

این بازدیدها شامل ۹ آموزشکده فنی و حرفه‌ای و ۱ مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی بوده است.

همچنین هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی خراسان رضوی، از ۳۱ مؤسسه آموزش عالی در اردیبهشت ماه بازدید کرد که این بازدیدها شامل ۲ دانشگاه دولتی، ۴ مرکز آموزش علمی – کاربردی، ۵ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی، ۲ مؤسسه آموزش عالی آزاد، ۱۰ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۲ آموزشکده فنی و حرفه‌ای و ۶ واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

به گزارش مهر، ساماندهی آموزش عالی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن از سال تحصیلی جدید آغاز شده. با توجه به گسترش نسبتاً وسیع آموزش عالی و وجود حساسیت‌ها در این خصوص، انجام نظارت و ارزیابی در همه برنامه‌های در حال اجرا در دانشگاه‌ها، جهت ارتقای کیفیت بسیار مهم است. همچنین برای ارتقای استانداردهای موجود در دانشگاه‌ها به نتایج ارزیابی هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی نیاز است.

برهمین اساس هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری استانی خود را در ادامه فعالیت‌های سال گذشته آغاز کرده است.

کد مطلب 4628449
زهرا سیفی

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