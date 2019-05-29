سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی نظارت این سازمان بر عملکرد تاکسی‌های شهر کرمانشاه اظهار داشت: از دوم خرداد ماه نرخ کرایه تاکسی‌ها به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است و برای اطلاع مسافران برچسب‌های نرخ نیز به زودی تهیه و در اختیار تاکسی‌های درون شهری قرار می‌گیرد.

وی افزود: هر گونه افزایش نرخی از سوی رانندگان و خارج از مصوبه و نرخ‌های اعلام شده توسط سازمان تاکسیرانی تخلف است و رانندگانی که مرتکب این اقدام شوند متخلف محسوب خواهند شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه در خصوص برخورد با رانندگان متخلف که وجه اضافه‌تر از افزایش صورت گرفته از مسافران دریافت می‌کنند، نیز گفت: ضمن تقدیر از رانندگانی که پیش از اعلام نرخ‌های جدید خودسرانه اقدام به افزایش نرخ‌های تاکسی نکردند، تعداد معدودی که در این زمینه مرتکب تخلف می‌شوند، قطعاً مورد برخورد قرار خواهند گرفت.

وی عنوان کرد: همشهریان کرمانشاهی می‌توانند کد تاکسی متخلف و یا پلاک آن را یادداشت کرده و واحدهای نظارتی ما اعلام کنند تا با آنها برخورد لازم صورت گیرد.

سلیمانی شماره تلفن‌های ۳۸۲۱۱۹۴۸ و ۳۸۲۴۶۵۶۵ مربوط به واحد شکایات و بازرسی سازمان تاکسیرانی را نیز به عنوان پل ارتباطی مردم با این سازمان اعلام کرد تا به این وسیله نسبت به اعلام شکایت خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: گشت‌های تاکسیرانی نیز در سطح شهر حضور دارند و مردم می‌توانند شکایات خود را نیز به صورت شفاهی و کتبی به این گشت‌ها اعلام کنند و در صورت احراز تخلف حتماً با متخلفین برخورد خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمانشاه در پایان از وجود ۹۸۰۰ تاکسی در شهر کرمانشاه خبر داد که شامل تاکسی‌های گردشی، مسیری و آژانس‌ها و تاکسی تلفنی‌های تحت پوشش این سازمان است.