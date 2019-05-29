امسال ۸۰۰ هزارتن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال در مجموع ۳۷۵ هزار هکتار از اراضی استان به سطح زیر کشت گندم دیم و آبی رفته است افزود: از این میزان بیش از ۸۹ هزار هکتار آبی و مابقی سطح زیرکشت دیم بوده است.

وی با اشاره به افزایش پنج هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری گفت: سال گذشته ۳۶۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به سطح زیرکشت گندم اختصاص یافته بود این در حالی است که امسال میزان سهمیه تعیین شده برای سطح زیر کشت گندم ۳۴۲ هزار هکتار بود.

جلیلی پیش بینی میزان تولید گندم استان در سال زراعی جاری را ۷۸۰ تا ۸۰۰ هزار تن عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در سال گذشته ۷۵۰ هزار تن بود که امسال به دلیل افزایش ۱۸ درصدی بارش‌ها شاهد افزایش قابل توجهی در میزان تولید گندم خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی خرید بالای ۶۲۰ هزار تن گندم مازاد از زارعان استان خبر داد و گفت: سال گذشته میزان خرید گندم مازاد از کشاورزان ۵۷۰ هزار تن بود که این میزان امسال به بیش از ۶۲۰ هزار تن می‌رسد.

جلیلی با اشاره به ایجاد ۶۲ مرکز خرید گندم مازاد کشاورزان در استان اضافه کرد: پیش بینی می‌شود در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم ۱۰ مرکز دیگر نیز به این تعداد افزوده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۳۰ نفر ناظر برداشت جهت کنترل ریزش محصول در مزارع حاضر خواهند شد گفت: تعداد ۹۸۵ کمباین بومی، ۱۷۰ کمباین مهاجر و ۲۸۳۰ دستگاه دروگر اماده به کار جهت برداشت به موقع مزارع گندم از هم اکنون برنامه ریزی شده است.

جلیلی عملکرد در واحد سطح گندم در مزارع استان را ۱۴۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این میزان در سال گذشته ۱۲۰۰ کیلوگرم بود و در بخش گندم دیم نیز این میزان امسال به سه هزار و ۶۰۰ کیلوگرم می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص میزان صادرات گندم استان نیز عنوان کرد: سالانه ۲۰ درصد از گندم تولیدی استان به خودمصرفی در بخش بذر مورد استفاده کشاورزان و نیز خوراکی استفاده می‌شود و مابقی در چرخه تولید وارد سیلوهای استان شده و بر اساس مصرف استان مازاد گندم به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

وی گفت: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید دولتی بر اساس اطلاعات ثبت اطلاعات کشت و تولید بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی بر اساس دستورالعمل اعلامی مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌گیرد.

جلیلی یادآور شد: مراکز خرید باید دارای باسکول استاندارد متصل به رایانه و دوربین دید در شب و ارتباط اینترنتی مناسب و محوطه مجهز به کف آسفالت با درب ورودی و خروجی قابل کنترل، انبار مسقف و همچنین ظرفیت انبارداری متناسب با حجم برآوردی خرید مرکز باشند.