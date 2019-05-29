سازمان ملل آمریکا را به خروج از سوریه ترغیب کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز هماهنگیهای روسیه و سوریه در بیانیهای مشترک از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست با اتخاذ موضعی قاطع، آمریکا را به خروج هرچه سریعتر از سوریه ترغیب کند.
در این بیانیه، نظامیان آمریکایی متهم به حمایت غیرقانونی از گروههای مسلح و ممانعت از بازگشت سوریه به روال عادی شدهاند.
آنها همچنین از آمریکا و اتحادیه اروپا خواستند به تحریمهای اقتصادی علیه سوریه پایان دهند چرا که تداوم این روند، دسترسی مردم به دارو و مواد اولیه برای تهیه آن را دشوار کرده است.
گفتنی است در دسامبر ۲۰۱۸، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، مدعی شکست داعش و تصمیم برای خروج ۲ هزار نظامی آمریکایی از سوریه شد.
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