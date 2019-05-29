با هر اقدام نظامی یکجانبه که مرزهای عراق را نادیده بگیرد مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با «رجب طیب اردوغان» همتای ترک خود در استانبول تاکید کرد: عراق با هر اقدام نظامی یکجانبه که مرزهای این کشور را نادیده می گیرد مخالف است.

دفتر اطلاع رسانی برهم صالح اعلام کرد که دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تحولات منطقه رایزنی کردند.

دو طرف هم چنین بر تقویت همکاری های مشترک و گفتگوهای سازنده برای دستیابی به راه کارهای سیاسی در خصوص بحران های موجود به دور از زبان تهدید تاکید کردند.

رئیس جمهور عراق به تازگی به ترکیه سفر کرده است. این در حالیست که ترکیه روز گذشته عملیات نظامی را در شمال عراق آغاز کرده است.