طنین نوای «الهی العفو» در قم/ حضور گسترده زائران در مسجد جمکران

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان مردم متدین و مذهبی قم در نقاط مختلف شهر از جمله حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، این شب بافضیلت که در روایات احتمال شب قدر بودنش بیش از دو شب نوزدهم و بیست و یکم یاد شده را احیا داشتند.

جمعیت حاضر در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت معصومه (س) از شبستان امام خمینی (ره) تا میدان آستانه ادامه داشت و تقریباً تمامی رواق‌ها و شبستان‌ها و همچنین خیاباهای اطراف حرم مطهر و صحن شرقی حرم مملو از جمعیت بود.

پس از قرائت دعای پر فیض جوشن کبیر، حجت‌الاسلام سید مهدی میرباقری به ایراد سخن پرداخت و رهایی از آتش جهنم را یکی از اهداف الهی شب قدر توصیف کرد و اظهار داشت: فرازهای صدگانه دعای جوشن کبیر به درخواستی از سوی مؤمن منتهی می‌شود که به واسطه معنای آن مؤمن، خداوند را به‌حق حدود و حقیقت اسماء الحسنی قسم می‌دهد که او را از آتش جهنم رهایی بخشد.

مسجد مقدس جمکران نیز مملو از شب زنده داران و احیاگران شب قدر بود و در صحن اصلی این مسجد جایی برای نشستن نبود.

بخشی از حاضرین در این مراسم از شهرهای و استان‌های دیگر بودند چرا که این شب مقارن با شب سه شنبه بود و آنان سه‌شنبه‌های هر هفته در این مسجد مقدس برای خواندن نماز امام زمان (عج) و قرائت دعای توسل حاضر می‌شوند.

متأسفانه هجوم ملخ‌ها در این شب در اطراف مسجد مقدس جمکران بیش از سایر شب‌ها بوده و مزاحمت‌هایی برای مردم ایجاد کرد و به همین دلیل مسئولان این مسجد تصمیم گرفتند نور نقاط مختلف مسجد از جمله صحن اصلی را تاجایی که ممکن است کم و خاموش کنند تا باعث تجمع ملخ‌ها در گرد این منابع نوری نشود.

شب قدر فقط یک شب است

حجت الاسلام ناصر رفیعی در جمع شب زنده داران مسجد مقدس جمکران در سخنانی به اهمیت شب قدر اشاره و بیان داشت: شب قدر فقط یک شب است و اینکه می‌گویند شب‌های قدر صحیح نیست.

وی با اشاره به اینکه طبق روایات شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در میان شب‌های دیگر قدر از اهمیت بالاتری برخوردار است، گفت: بهترین عمل در شب قدر زیارت امام حسین (ع) است و برای آن ثواب بالایی ذکر شده که در هیچ زمان دیگری سراغ نداریم و باید قدر لحظات این شب بزرگ را دانست چرا که برای انسان سرنوشت ساز است و در این شب باید استغفار و برای ظهور امام زمان (عج) دعا کرد.

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد مدرسه علمیه امام موسی کاظم (ع) نیز با حضور و سخنرانی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان برگزار شد.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم در این مراسم به اهمیت کسب روزی حلال اشاره و اظهار داشت: از مواردی که موجب استجابت دعا می شود کسب روزی حلال است چرا که دعا با لقمه حرام راهی برای استجابت ندارد و در این زمان نیز کسب رزق و روزی حلال با دشواری صورت می‌گیرد و بانک‌ها در این زمینه مشکلاتی ایجاد می‌کنند و درآمدشان ربوی است.

آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شرکت در راهپیمایی روز قدس نیز اشاره کرد و افزود: همگان وظیفه داریم در این راهپیمایی حضوری گسترده داشته باشیم تا از این طریق یاد و نام قدس شریف و فلسطین عزیز را زنده نگه داریم.

هدف صهیونیست‌ها دست اندازی به ممالک اسلامی است

این مرجع تقلید ادامه داد: هدف صهیونیست‌ها دست اندازی به ممالک اسلامی است و آنان می‌خواهند در صورت امکان به کشورهای اسلامی تجاوز کنند که نمونه اخیر آن بلندی‌های جولان بوده است.

مراسم احیای شب قدر در تمامی بقاع متبرکه شهر و مساجد و حسینیه‌های قم نیز برگزار شد و مردم در این شب با فضیلت تا سحرگاهان به قرآئت دعا و اقامه نماز و اعمال شب قدر پرداختند و در شب نزول کتاب خدا؛ قرآن بر سر گرفتند و از خداوند بهترین‌ها را برای یکسال آینده خود درخواست کردند.

مراسم احیای شب قدر در تمامی بقاع متبرکه شهر و مساجد و حسینیه‌های قم نیز برگزار شد و مردم در این شب با فضیلت تا سحرگاهان به قرآئت دعا و اقامه نماز و اعمال شب قدر پرداختند و در شب نزول کتاب خدا؛ قرآن بر سر گرفتند و از خداوند بهترین‌ها را برای یکسال آینده خود درخواست کردند.

مراسم احیای شب بیست و سوم در کوه خضر نبی و یادمان شهدای گمنام این منطقه و همچنین در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) و مصلی قدس نیز با حضور گسترده مردم برگزار شد و نوای «الهی العفو» و «الغوث الغوث» در آسمان شهر قم طنین انداز شد.