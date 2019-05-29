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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۱

سردار مهری اعلام کرد

آخرین مهلت معافیت سربازی به واسطه سابقه ایثارگری والدین

آخرین مهلت معافیت سربازی به واسطه سابقه ایثارگری والدین

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: معافیت سربازی به ازای سابقه ایثارگری ۲۸ و ۲۹ ماه والدین فقط تا پایان شهریور ماه ۹۸ اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در تشریح این خبر اظهار داشت: مشمولان متقاضی معافیت به واسطه سابقه ایثارگری ۲۸ و ۲۹ ماه والدین، فقط تا پایان شهریور ماه سال ۹۸ می توانند از این معافیت بهره مند شوند.

وی ادامه داد: در معافیت مذکور غیبت مانع رسیدگی به درخواست مشمولان واجد شرایط نیست همچنین متقاضیان حین تحصیل نیز می توانند از این معافیت بهره مند شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تصریح کرد: بعد از تاریخ مذکور، معافیت سربازی به ازای سابقه ایثارگری ۲۸ و ۲۹ ماه والدین اجرا نمی شود و مشمولان تنها می توانند براساس ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی از معافیت بر مبنای ۳۰ ماه سابقه رزمندگی، ۲۵ درصد جانبازی، ۲۴ ماه آزادگی بهره مند شوند.

کد مطلب 4628509

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