معادن کوچک غیر فعال و نیمه فعال آذربایجان غربی فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی، پریسا عابد پور در این زمینه گفت: با همکاری سازمان صنعت، معدن وتجارت، سازمان ایمید رو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت گل گهر و خانه معدن معادن کوچک استان با حمایت مالی و سرمایه گذاری به چرخه تولید باز خواهند گشت.

وی ادامه داد: عمده مشکل معادن کوچک در استان کمبود نقدینگی، نبود واحد های فرآوری مجهز بزرگ مقیاس در منطقه، تجهیزات و ماشین آلات مناسب می باشد که با ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این حوزه کمک زیادی به بهبود وضعیت این معادن خواهد کرد.

عابدپور در ادامه افزود: در حال تهیه شناسنامه برای معادن استان جهت معرفی به سرمایه گذاران هستیم تا بتوانیم با ارائه اطلاعات دقیق سرمایه گذاران بیشری را در حوزه معادن و صنایع معدنی جذب کنیم.

وی در خصوص صادرات سنگ استان به کشور های همسایه و اروپایی بیان کرد: با همکاری خانه معدن استان در حال ایجاد کانال بازاریابی برای مواد معدنی معادن استان به دیگر کشور ها هستیم تا بتوانیم بازار فروش و صادرات مواد معدنی را به معادن استان بازگردانیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی همچنین بیان کرد: هدف از جذب سرمایه گذار بحث خرید ویا فروش معادن نیست بلکه تقویت معدنکاران می باشد که در کنار سرمایه گذاران به بهره برداری بهتر با تمام ظرفیت برسیم.

عابدپور با بیان اینکه با ایجاد واحدهای پایین دستی صنایع معدنی ایجاد اشتغال پایدار در منطقه نیز رونق خواهد داشت اظهار کرد: ایجاد بخش استارت آپی در حوزه معادن یکی از روشها و راهکارهای ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای معادن استان و بالابردن بهره وری در معادن خواهد شد.

عابدپور خاطرنشان کرد: با ایجاد واحد های فرآوری، بازار فروش، افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش معدنکاران معادن خود به خود به سمت فعال شدن و بازگشت به چرخه تولید خواهند رفت.