اعلام برنامه های روز قدس و سالروز رحلت امام(ره) در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا رضایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای راهپیمایی روز قدس با اعلام اینکه سخنران مراسم روز قدس امسال در شیراز سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسدار خواهد بود اظهار داشت: امروز روز جهانی قدس نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورها به یک نهضت جهانی تبدیل شده است. راهپیمایی روز قدس امسال در تمام شهرها و شهرستانهای کشور از جمله جای جای استان فارس محکمتر و باشکوهتر از هر سال برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: شروع این راهپیمایی از ساعت ۱۰:۳۰ در سراسر استان و در ۷۶ نقطه آغاز خواهد شد. در شیراز نیز این راهپیمایی از میدان اما حسین آغاز و در امتداد خیابان زند، پیروزی، بلوار دستغیب و در انتها به مصلی نماز جمعه شیراز ختم خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه غرفههای فرهنگی متعدد در مسیر راهپیمایی برای استفاده مردم برپا خواهد شد گفت: برنامههای فرهنگی متعددی در این غرفهها برگزار خواهد شد که هدف از آن آشنایی نسلهای نوپای انقلاب به ویژه کودکان با منویات امام در رابطه با اهمیت روز قدس است.
حجتالاسلام رضایی تصریح کرد: هماهنگیهای لازم به عمل آمده است تا وسایل ایاب و ذهاب از جمله مترو و اتوبوسها برای شرکتکنندگان در این رویداد مهم جهانی نهایت سهولت در رفتوآمد را به عمل آورند.
وی در ادامه افزود: روز قدس که در آغاز دهه ۵۰ توسط امام راحل بنیانگذاری شد رویدادی مهم شبیه به حج است با این تفاوت که حج بر یک مکان تحاد اسلام و مسلمین را نشان میدهد اما روز قدس نمادی فرامکانی برای نشان دادن همبستگی همه آحاد مسلمین جهان با هم خواهد بود.
حجت الاسلام رضایی در ادامه یادآور شد: با این وجود که برخی از کشورهای عربی در حال ارتباط با پروژه صهیونیسم هستند و برای ستمگریهای رژیم اشغالگر اسرائیل زمینه را برای کشتوکشتار مردم مظلوم فلسطین فراهم میکنند صداهایی آزادیخواهانه از سراسر دنیا از جمله قلب اروپا شنیده میشود.
حجتالاسلام رضایی در ادامه به برنامههای فرهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس به مناسبت یاد روز ارتحال امام (ره) اشاره کرد و افزود: بیش از ۷ هزار برنامه فرهنگی از جمله مسابقات کتابخوانی با هدف آشنایی با بیانات و نوع نگاه امام به جوانان خواهیم داشت.
وی در ادامه بیان کرد: نماز عید فطر امسال نیز همانند سنوات اخیر در تمامی مساجد شیراز برگزار خواهد شد با این تفاوت که امسال در منطقه میانرود با تمرکز در یک مکان این فریضه دینی با امامت آیتالله دژکام برگزار میشود.
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