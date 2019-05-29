استاندار آذربایجان غربی شهادت ابراهیم آخوندزاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شهریاری با صدور پیامی، شهادت مظلومانه ستوان یکم پاسدار ابراهیم آخوندزاده از دلاورمردان غیور سپاه پاسداران در منطقه مرزی چالدران به دست اشرار کوردل و ایادی ترور و خشونت را تسلیت گفت.

در پیام صادره از سوی استاندار آذربایجان غربی آمده است: در لیالی پربرکت قدر و آستانه روز جهانی قدس، شهادت مظلومانه پاسدار رشید اسلام ستوان یکم ابراهیم آخوندزاده به دست اشرار کوردل و ایادی ترور و خشونت در منطقه مرزی شهرستان چالدران، باعث تألم خاطر شد.

استاندار آذربایجان غربی با محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت این پاسدار عزیز را به مردم غیور آذربایجان غربی به خصوص خانواده معزز شهید تبریک و تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای این شهید گرانقدر علو درجات و همجواری با شهدای مظلوم کربلا و برای خانواده ایشان، صبر و اجر مسالت کرده است.

شهید ابراهیم آخوندزاده سه شنبه شب در درگیری با اشرار کوردل در منطقه مرزی چالدران به شهادت رسیده بود.