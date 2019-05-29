نزاع خیابانی در سنندج باعث مرگ دو نفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در جریان وقوع یک نزاع خیابانی در یکی از محلات شهر سنندج و به دلیل شلیک گلوله دو نفر کشته شدند.

بر اساس اعلام فرماندهی انتظامی استان کردستان این نزاع خیابانی شب گذشته در محله نظام آباد شهر سنندج به وقوع پیوست و به دلیل شلیک گلوله در جریان آن دو نفر در محل کشته شدند و یک نفر هم زخمی شده است.

اساس اعلام فرماندهی انتظامی استان کردستان، با حضور مأموران پلیس در محل وقوع حادثه مشخص شد که افرادی سابقه دار در جریان یک نزاع خیابانی با هم درگیر شده و از اسلحه گرم استفاده کرده و متأسفانه به دلیل شلیک گلوله دو نفر در محل کشته شدند.

پلیس اعلام کرد که بررسی‌ها برای دستگیری فرد خاطی که هم اکنون شناسایی شده است، همچنان ادامه دارد.