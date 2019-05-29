به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست ستاد سرمایه گذاری استان که با حضور سرمایه گذار چینی در استانداری کرمانشاه برگزار شد به بیان برخی ظرفیت‌های سرمایه گذاری استان کرمانشاه پرداخت و اظهار داشت: در این استان در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی و خدمات گردشگری امکانات خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

وی افزود: دهکده لجستیک و بندر خشک کرمانشاه یکی از آن پروژه هاست که وزارت راه و شهرسازی در غرب کشور یک بندر خشک با مرکزیت استان کرمانشاه تعریف کرده و برای این بندر تمام زیرساخت‌ها از جمله خط ریلی آماده است.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: ضمن اینکه بزرگراه‌های بسیار خوبی در استان داریم به جهت حمل و نقل جاده‌ای و همچنین حمل و نقل هوایی و فرودگاه بین المللی که می‌توانند پشتیبان این بندر خشک باشند.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در مرکز ثقل غرب کشور قرار دارد و به ۴ استان کردستان، ایلام، لرستان و همدان با کمتر از فاصله ۲ ساعت سرویس می‌دهد که این امر برای استان موقعیت خاصی را رقم زده است در عین حال ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق سبب شده مزیت‌های بهتری در این استان شاهد باشیم.

بازوند ادامه داد: پروژه پتروشیمی ماهان زاگرس در اسلام آباد غرب یکی دیگر از پروژه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری است که حدود ۶۵ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد که سرمایه‌گذاری مد نظر برای این پروژه ۱۶۰۰ میلیون یورو است که تمام مجوزهای اینتر صادر شده و آماده سرمایه گذاری است در حال حاضر یک گروه آمادگی دارند به عنوان سهامدار اولیه باقی بمانند و یا اینکه آن را واگذار کند.

وی پروژه تفریحی گردشگری تله کابین را از دیگر پروژه‌های آماده برای سرمایه گذاری عنوان کرد و بیان داشت: این پروژه در محدوده طاق بستان قرار دارد که امکان مشارکت با شهرداری برای آن وجود دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: پروژه‌ای تحت عنوان راه آهن غرب کشور داریم که این پروژه تا کرمانشاه به بهره برداری رسیده از کرمانشاه تا مرز خسروی در دست اجراست و نیازمند تأمین اعتبار است که قرار است از طریق فاینانس این کار را انجام دهیم و اگر فاینانس خارجی طولانی شود مجبوریم از طریق فاینانس داخلی این کار را انجام دهیم.

وی گفت: اعتبار این پروژه شامل ۲ قسمت است که تا اسلام‌آباد ۵۰۰ میلیارد تومان و از اسلام آباد تا مرز خسروی ۱,۲۰۰ میلیارد تومان و در مجموع ۱,۷۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای این پروژه اعتبار لازم است.

بازوند اظهار داشت: این خط به عراق و از کشور عراق به بندر لاذقیه سوریه وصل می‌شود به این جهت یکی از راه‌های مهم برای جمهوری اسلامی است.

وی افزود: پروژه دیگر خریداری یک شرکت هواپیمایی یا ایرلاین با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان و ۲۱ فروند هواپیما است که باید بیس آن در کرمانشاه باشد و خریداری این ایرلاین برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی بسیار بالایی دارد.

استاندار کرمانشاه پروژه قطار شهری را نیز یکی از پروژه‌های حائز اهمیت برای استان عنوان کرد و گفت: همچنین یک پروژه تولید شبکه یک کاغذ در استان داریم که مجوزهای لازم برای آن صادر شده و ۲۸۵ هکتار زمین برای آن تعریف شده زیرساخت‌های آن آماده است و اگر تمایل به سرمایه گذاری دارید پروژه خوب است.

وی عنوان کرد: صنایع تولید لاستیک خودرو یکی دیگر از پروژه هاست که مجوز آن دریافت شده و برای تولید ۵۰ هزار حلقه لاستیک در سال آمادگی دارد و اگر کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این راستا دارد دولت نیز تا ۱۹ درصد در این امر مشارکت خواهد داشت.