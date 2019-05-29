آماده باش پلیس تهران برای تامین امنیت راهپیمایی مراسم روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در نشست خبری ظهر امروز با موضوع اقدامات پلیس تهران بزرگ در ایام ماه مبارک رمضان، تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه روز قدس و تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه عید سعید فطر گفت: سه شب قدری که از آن عبور کردیم با برنامهریزی بسیار سنگینی که داشتیم بیش از ۲۲۰۰ مسجد و حسینیه و تمایا را در سطح شهر تهران پوشش دادیم و بالغ بر ۱۰۰ جلسه سنگین را در تهران بزرگ در این سه شب که از ساعت ۹ شب تا سحر بود پلیس تهران آمادهباش صد در صد بود و به گونهای عمل کردیم که به لطف خدا کوچکترین مسالهای در این شبهایی که گذشت نداشتیم و در کمال امنیت و آرامش این شبها سپری شد.
رحیمی افزود: مراسم مهم معنوی و الهی دیگری را بلافاصله بعد از این پیش رو داریم که اولینش مراسم روز قدس است و از مسیرهایی که شورای هماهنگی اعلام کردند مراسم این روز بزرگ آغاز میشود و باور ما بر این است با توجه به دهنکجیهایی که رژیم آمریکا و جنایتهایی که رژیم کودککش اسرائیل انجام داده روز قدس با شکوهی را با حضور مردم در سراسر کشور و به ویژه در پایتخت خواهیم داشت.
وی ادامه داد: از پنجشنبه شب پلیس به صورت آماده باش سی درصد حضور خود را آغاز خواهد کرد. آمادهباش ترافیکی و امنیتی را خواهیم داشت و هم در مسیر اصلی که راهپیمایی به دانشگاه تهران منتهی میشود برنامهریزی لازم را خواهیم داشت. هزاران نفر از همکاران ما در پلیس پیشگیری، یگان امداد، یگان ویژه و پلیس راهنمایی و رانندگی کارهای انضباطی این مراسم را بر عهده خواهند داشت. تردد هر گونه موتور سنگین به طور کامل ممنوع است. در طول مسیر راهپیمایی به ویژه محدوده خیابان آزادی و انقلاب تردد همه رقم وسیله نقلیه حتی موتورسیکلت هم ممنوع کردیم و هماهنگیهای لازم شده و کمیتههای مختلف فعالیت خود را آغاز کردهاند و پلیس با توانایی صد در صد در کنار مردم خواهد بود.
رئیس پلیس تهران بزرگ اظهار داشت: بلافاصله نماز عید فطر را خواهیم داشت و از نیمه شب روزی که اعلام شود فردایش عید است پلیس فعالیت کامل خود را انجام میدهد تا نماز عید فطر را برگزار کنیم.
وی افزود: در طول ماه رمضان وقوع جرائم حدود ۱۷ درصد نسبت به ماه قبلش کاهش داشته است. در جرائم خشن بیش از ۴۰ درصد کاهش داشتیم. در بخش تصادفات و حوادث رانندگی هم کاهش چشمگیر و محسوسی را در ماه مبارک داشتیم.
رحیمی ادامه داد: از الان قرارگاه روحالله فرماندهی تهران بزرگ برای ایام ارتحال فعال شده و در نشستی جداگانه در این باره اطلاعرسانی میکنیم.
ما رصدهای امنیتی و کنترلهای امنیتی را انجام میدهیم و امیدواریم که شرایط امنیتی خوبی را فراهم کنیم.
وی افزود: در بخش جرائم ما در وقوع آخرین استان کشور هستیم و در کشف هم الحمد لله ۱۷ درصد افزایش کشف را داشتهایم و تقریباً رتبه برتر کشوری را در هر دو بخش داریم.
رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: در بحث دستگیری قاتلی که دیشب انجام شد، حرفهایی در فضای مجازی زده شد، به محض اینکه ما مطلع شدیم از وقوع این قتل، مثل سایر قتل ها با جدیت هم سرکلانتری و کلانتری منطقه و هم پلیس آگاهی ما تلاش بیوقفه خود را برای شناسایی قاتل و دستگیری او و علل و عوامل وقوع قتل شروع کرد. در همان دقایق اولیه متوجه شدیم که قتل توسط آقای نجفی انجام داده شده چون استنادات و مدارک و قرائن و شواهدی که به دستمان آمد تقریباً این را برای ما محرز کرد و با توجه به تماسهایی که گرفته بود و اطلاعاتی که از فرزندخواندهاش و راننده و همسایههایش به دست آوردیم این بود که نگران بودیم ایشان به خودش ضربه بزند. شش نقطهای را که احتمال میدادیم رفته باشد و اتفاقاً یک نقطهاش قم بود و یکی دیگر ویلایش بود، تیمهای مختلف ما به محل اعزام شدند و کار کارآگاهان ما اعزام شد تا حدود هفت بعد از ظهر یکی از این تیم ها دید ایشان در خیابان وحدت اسلامی در حالتی سردرگم که بخواهد بیاید یا نیاید مشاهده شد و مکاران ما بلافاصله سوارش میکنند و به داخل آگاهی منتقل میکنند و حدود ۷ و بیست سی دقیقه بود که سردار به من زنگ زد و اطلاع داد که ایشان را دستگیر کردیم و داخل آگاهی آوردیم.
وی افزود: بلافاصله بعد از اقدمات اولیه تحویل اداره دایره جنایی پلیس شد و کار آنجا انجام شد. برخی این شائبه را مطرح کردند که چرا لباس متهم تنش نبود؟ در آن لحظه در حال بررسی و بازجویی اولیه بود و حتی به بازداشتگاه هم نرفته بود. بلافاصله همکاران ما بررسی را آغاز کردند. بازجوییها تا افطار ادامه پیدا میکند و در لحظه افطار برای رئیس محترم ادارهای که بررسی میکند چایی میآورند. برخی گفتند چرا برای ایشان چایی آوردند که خب درست نیست وقتی برای رئیس اداره ما چایی بیاورند برای ایشان یک چای نیاورند.؛ ساعت هم قبل از افطار نبود و اصلاً قبل از افطار خبرنگاری به پلیس آگاهی نرسید که کلیپی منتشر شود و خود من ۷ و بیست سی دقیقه مطلع شدم. حتی ما بعد از اینکه ایشان اعتراف قطعی کرد به خبرنگاران اطلاع دادیم. افسر بازجویی ما زبان روزه کار را ادامه میداد و این افسر قبل از آنکه لب به چای بزند گفته بود یک چای هم برای متهم بیاورید که این نشاندهنده انسانیت است و آنچه گفته شد و شایعاتی مطرح شد خوب نیست.
رحیمی ادامه داد: متهم به محض اینکه دستگیر شده به جرم خود اعتراف کرده است و طبیعتاً رفتار ما همواره رأفت و رحمت توأم با اقتدار بوده است. اینطور نیست که تبعیضی بوده باشد و رفتار ما با سایر متهمانی که میگیریم هم تقریباً همین بوده است اما این را مردم تصاویرش را دیدهاند. ذهنیتهایی که مردم از پلیس دارند اصلاً اینگونه نیست و رفتار پلیس بر مبنای قانون و اسلام و شرع است. لحظهای که بازجویی تمام میشود آقای نجفی به مسئول ما دست میدهد و ایشان هم در پاسخ با ایشان دست میدهد.
وی افزود: ایشان در خیابان دستگیر شد. خودش میگوید آمده بودم خودم را معرفی کنم و ما هم رد نمیکنیم. لحظهای همه مراحل مختلف در کمتر از دو سه ساعت انجام شده و با توجه به شایعاتی که در فضای مجازی ممکن بود در مورد ایشان پخش شود ما دستور دادیم اطلاعرسانی به سرعت انجام شود. آنچه که تا الان مطرح است اختلافات خانوادگی بوده است. احساس میشود از اختلافات خانوادگی به ستوه آمده بوده است. شب قلب درگیری داشتهاند و ظاهراً صبح که آقای نجفی بیدار میشود چنین تصمیمی گرفته است.
رئیس پلیس فاتب اظهار داشت: اینکه به وسایل و مدارک صحنه جرم و آلت قتاله نباید دست بزنیم مال قبل از اثبات موضوع است. اینها همه برای اثبات جرم است. اینجا دیگر اعتراف صریح انجام شده و گفته من قتل را انجام دادم، ۱۳ تا تیر در سلاح بوده و من پنج گلوله شلیک کردم و سلاح زمانی که جرم محرز شده و تمام شده است دیگر نیازی نیست.
رحیمی ضمن رد خبر یافته شدن تلفنهای همراه پرشمار که در خانه مقتول پیدا شده و برخی شایعات دیگر گفت: باید اجازه بدهید مراحل تحقیقات انجام شود. قتل ساعت ۱۰ اتفاق افتاده است. ایشان تا یک ساعت بعد از انجام قتل در خانه بوده و مدارک را جمع میکند و ساعت ۱۱ و نیم پسر مقتول به خانه آمده و با این وضعیت رو به رو میشود و به ما اطلاع میدهد. ما از ساعت ۱۲ اطلاعرسانی قتل که اتفاق افتاده است را بلافاصله انجام دادیم و بعد از آن حرفها و مطالب و شایعات زیادی مطرح شد که وظیفه ما بود از آن جلوگیری کنیم و در اولین زمانی که حرف منطقی و مستدلی داشتیم اطلاعرسانی کردیم. تا این لحظه چیزی مبنی بر وقوع خودکشی قبلی ایشان نداشتهایم. البته تحقیقات در مرحله اولیه است و باید برای اطلاعات بیشتر تحقیقات انجام شود.
در حال تکمیل…
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